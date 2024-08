Previsioni Meteo Maddaloni: tutti i dettagli per il weekend 9 – 11 Agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Maddaloni indicano un fine settimana caldo e soleggiato. Le temperature saranno in aumento, con cielo sereno e leggere nubi sparse. I venti saranno generalmente deboli, provenienti da diverse direzioni. L’umidità si attesterà a valori medi, mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile. Condizioni ideali per godersi il bel tempo estivo all’aperto.

Venerdì 9 Agosto

Nella notte a Maddaloni, cielo sereno con una temperatura di +25,8°C percepita come +25,8°C. Leggera brezza di vento da Nord a 3,8km/h con raffiche fino a 4,4km/h. L’umidità si attesta al 56% con una pressione atmosferica di 1014hPa.

La mattina sarà caratterizzata da cielo sereno e temperature in aumento. Alle 06:00 si registrerà una temperatura di +27,4°C percepita come +28°C. Il vento soffierà da Nord – Nord Est a 2,9km/h con raffiche fino a 2,8km/h. L’umidità sarà del 53% con una pressione di 1015hPa.

Nel pomeriggio il cielo resterà sereno con una leggera copertura nuvolosa. Alle 13:00 la temperatura sarà di +35,7°C percepita come +37°C. Il vento sarà da Ovest – Sud Ovest a 19,9km/h con raffiche fino a 13,3km/h. L’umidità salirà al 35% con una pressione di 1014hPa.

In serata il cielo sarà sereno con una temperatura di +29,4°C percepita come +31,1°C. Il vento sarà debole da Ovest – Nord Ovest a 4km/h con raffiche fino a 3,7km/h. L’umidità sarà del 56% con una pressione atmosferica di 1015hPa.

Sabato 10 Agosto

Durante la notte il cielo sarà sereno con una temperatura di +27,3°C percepita come +28,8°C. Il vento soffierà da Nord – Nord Ovest a 3,1km/h con raffiche fino a 4,4km/h. L’umidità sarà del 63% con una pressione di 1016hPa.

La mattina sarà caratterizzata da cielo sereno con leggere nubi sparse. Alle 06:00 la temperatura sarà di +28,8°C percepita come +28,7°C. Il vento sarà da Nord Est a 5,9km/h con raffiche fino a 7,7km/h. L’umidità si attesterà al 43% con una pressione di 1017hPa.

Durante il pomeriggio il cielo si coprirà leggermente con nubi sparse. Alle 13:00 si registrerà una temperatura di +39,2°C percepita come +37,9°C. Il vento sarà da Ovest a 6,1km/h con raffiche fino a 14,1km/h. L’umidità salirà al 19% con una pressione di 1015hPa.

In serata il cielo sarà sereno con una temperatura di +31,9°C percepita come +31,5°C. Il vento sarà debole da Nord a 4,1km/h con raffiche fino a 6,3km/h. L’umidità sarà del 39% con una pressione atmosferica di 1017hPa.

Domenica 11 Agosto

Nella notte il cielo sarà sereno con una temperatura di +28,6°C percepita come +28°C. Il vento soffierà da Nord Est a 8,4km/h con raffiche fino a 11,6km/h. L’umidità sarà del 37% con una pressione di 1016hPa.

La mattina sarà caratterizzata da cielo sereno e temperature in aumento. Alle 06:00 si registrerà una temperatura di +30,3°C percepita come +29,1°C. Il vento sarà da Nord Est a 6,8km/h con raffiche fino a 9,6km/h. L’umidità si attesterà al 31% con una pressione di 1017hPa.

Durante il pomeriggio il cielo resterà sereno con una temperatura di +39,8°C percepita come +38,6°C. Il vento sarà da Ovest – Nord Ovest a 4km/h con raffiche fino a 15,7km/h. L’umidità salirà al 18% con una pressione di 1013hPa.

In serata il cielo sarà sereno con una temperatura di +31,9°C percepita come +31,2°C. Il vento sarà debole da Nord Ovest a 3,9km/h con raffiche fino a 6,5km/h. L’umidità sarà del 34% con una pressione atmosferica di 1013hPa.

In conclusione, il fine settimana a Maddaloni si preannuncia caldo e soleggiato, con temperature in aumento e venti leggeri. Le condizioni meteo saranno ideali per trascorrere del tempo all’aperto e godersi il bel tempo estivo.

