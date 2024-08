Previsioni Meteo Mondragone: tutti i dettagli per domani lunedì 19 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo a Mondragone per Lunedì 19 Agosto prevedono condizioni variabili nel corso della giornata. Al mattino, si registreranno piogge leggere con una copertura nuvolosa che andrà via via diminuendo nel corso della giornata, fino a lasciare spazio a poche nuvole nel pomeriggio e nella sera.

Durante la mattina, la temperatura oscillerà tra i +23,9°C e i +28°C, con una percezione di caldo leggermente superiore. Il vento soffierà da Ovest – Sud Ovest con una velocità compresa tra i 9km/h e i 14,3km/h. Le precipitazioni saranno presenti, ma con intensità via via decrescente.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo miglioreranno con il passare delle ore, e il cielo si presenterà con poche nuvole. Le temperature si manterranno piuttosto stabili, con valori che si attesteranno intorno ai +28°C. Il vento sarà sempre proveniente da Ovest – Sud Ovest, con una velocità che si aggirerà intorno ai 14km/h.

In serata, il cielo sarà per lo più sereno con nubi sparse e una copertura nuvolosa che si attesterà intorno al 33%. Le temperature si manterranno gradevoli, con valori che si aggireranno intorno ai +24°C. Il vento sarà ancora proveniente da Ovest – Nord Ovest, con una velocità che si attenuerà intorno ai 5,5km/h.

In conclusione, Lunedì 19 Agosto a Mondragone si prevede una giornata con piogge leggere al mattino, seguite da un miglioramento delle condizioni nel corso della giornata, con cielo parzialmente nuvoloso nel pomeriggio e sereno in serata. Le temperature si manterranno stabili, con valori intorno ai +28°C durante il giorno e +24°C di sera. Il vento sarà moderato proveniente da Ovest – Sud Ovest. Si consiglia di prestare attenzione alle precipitazioni al mattino e di godersi una serata più mite e serena.

Tutti i dati meteo di Lunedì 19 Agosto a Mondragone

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +24.5° perc. +25° prob. 54 % 7.1 ONO max 11.2 Maestrale 78 % 1007 hPa 3 pioggia leggera +23.3° perc. +23.8° 0.73 mm 7.3 NO max 10.2 Maestrale 82 % 1007 hPa 6 pioggia moderata +23.9° perc. +24.4° 1.25 mm 7.8 O max 10.8 Ponente 77 % 1007 hPa 9 pioggia leggera +26.7° perc. +27.6° 0.16 mm 8.3 OSO max 11.4 Libeccio 59 % 1009 hPa 12 poche nuvole +28.2° perc. +28.9° prob. 61 % 14.3 OSO max 11.6 Libeccio 52 % 1009 hPa 15 poche nuvole +27.7° perc. +28.4° prob. 29 % 14.2 OSO max 13.5 Libeccio 54 % 1008 hPa 18 pioggia leggera +25.3° perc. +25.6° 0.12 mm 8.9 OSO max 9.5 Libeccio 65 % 1009 hPa 21 nubi sparse +24.3° perc. +24.6° prob. 15 % 4.6 ONO max 5.5 Maestrale 67 % 1010 hPa Il sole sorge alle ore 06:21 e tramonta alle ore 19:53

