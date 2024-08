Previsioni Meteo Mugnano di Napoli: tutti i dettagli per domani martedì 27 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Martedì 27 Agosto a Mugnano di Napoli prevedono una giornata caratterizzata da variazioni climatiche significative. Al mattino, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa intorno all’8%, mentre le temperature si attesteranno intorno ai +28,1°C. Nel corso della mattinata, le nuvole si diraderanno ulteriormente, con una copertura nuvolosa che si abbasserà al 12% e le temperature in aumento fino a raggiungere i +32,3°C intorno alle 11:00.

Nel pomeriggio, il cielo resterà sereno con una copertura nuvolosa che si manterrà intorno al 10-12%. Le temperature massime saranno di +32,3°C intorno alle 12:00 e poi inizieranno a diminuire leggermente nel corso del pomeriggio, attestandosi intorno ai +30,6°C alle 15:00. Tuttavia, verso sera è previsto un cambiamento repentino delle condizioni atmosferiche, con l’arrivo di piogge moderate intorno alle 17:00 e alle 18:00, che potrebbero portare accumuli significativi.

Durante la sera, la pioggia potrebbe continuare a cadere in modo più leggero, con una copertura nuvolosa che si manterrà intorno al 98-100%. Le temperature si attesteranno intorno ai +24,4°C, con un leggero calo previsto verso le ore notturne.

In base alle previsioni attuali, Mugnano di Napoli potrebbe affrontare una giornata instabile, con un rapido cambiamento delle condizioni meteo nel corso della giornata. Si consiglia di prestare attenzione alle previsioni del tempo aggiornate e di prendere le dovute precauzioni in caso di piogge intense. Restate informati sulle ultime previsioni per pianificare al meglio le vostre attività all’aperto.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +26.2° perc. +26.2° prob. 3 % 1 SSO max 5.3 Libeccio 55 % 1012 hPa 3 nubi sparse +25.7° perc. +25.8° prob. 3 % 3.5 NNE max 4.5 Grecale 55 % 1011 hPa 6 nubi sparse +26.7° perc. +27.2° Assenti 3.8 NNE max 4.8 Grecale 51 % 1012 hPa 9 poche nuvole +31.1° perc. +30.9° Assenti 3.3 S max 6.5 Ostro 39 % 1013 hPa 12 poche nuvole +32.3° perc. +32.8° Assenti 17.5 SO max 15.9 Libeccio 41 % 1012 hPa 15 cielo sereno +30.6° perc. +31.4° prob. 19 % 12.8 SO max 15.7 Libeccio 47 % 1012 hPa 18 pioggia moderata +22.8° perc. +22.9° 1.54 mm 23.9 NE max 33.3 Grecale 66 % 1015 hPa 21 cielo coperto +24.4° perc. +24.6° prob. 9 % 8.6 NNE max 11.4 Grecale 64 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:28 e tramonta alle ore 19:39

