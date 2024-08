Previsioni Meteo Noto: tutti i dettagli per domani mercoledì 28 agosto

MeteoWeb

Mercoledì 28 Agosto a Noto si prevede una giornata caratterizzata da condizioni meteo variabili. Le prime ore della mattina saranno segnate da piogge leggere, con una copertura nuvolosa che andrà via via diminuendo nel corso della giornata. Le temperature si manterranno intorno ai +25°C, con una percezione leggermente superiore.

Durante la mattina, la probabilità di piogge leggere sarà ancora presente, ma nel pomeriggio il cielo si presenterà coperto con possibili precipitazioni moderate. Le temperature massime saranno di circa +28°C, con una sensazione termica che potrà superare i +30°C.

Nel corso del pomeriggio, le precipitazioni potrebbero intensificarsi, con piogge moderate che potrebbero persistere fino alla sera. La copertura nuvolosa sarà quasi totale, con umidità che si manterrà intorno al 65%.

In serata, la situazione tenderà a migliorare leggermente, con una diminuzione delle precipitazioni e una diminuzione della copertura nuvolosa. Le temperature si attesteranno intorno ai +25°C, con una percezione leggermente inferiore.

In conclusione, le previsioni meteo per Mercoledì 28 Agosto a Noto indicano una giornata instabile, con piogge leggere al mattino e possibili precipitazioni moderate nel pomeriggio. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni del tempo e di munirsi di un ombrello in caso di pioggia. Resta aggiornato sulle previsioni del tempo per i prossimi giorni a Noto per pianificare al meglio le tue attività.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 28 Agosto a Noto

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +24.7° perc. +24.8° prob. 12 % 8.4 NNE max 9.8 Grecale 58 % 1014 hPa 4 pioggia leggera +23.7° perc. +24.2° 0.68 mm 6 N max 7.5 Tramontana 77 % 1014 hPa 7 pioggia leggera +26.3° perc. +26.3° 0.17 mm 5.7 NE max 6.9 Grecale 68 % 1015 hPa 10 cielo coperto +28.4° perc. +30° prob. 45 % 11.3 E max 8.8 Levante 59 % 1015 hPa 13 cielo coperto +28° perc. +29.9° prob. 20 % 13.2 ESE max 10.7 Scirocco 64 % 1015 hPa 16 pioggia moderata +24.9° perc. +25.1° 2.02 mm 12.2 N max 19.3 Tramontana 65 % 1015 hPa 19 pioggia leggera +24.3° perc. +24.2° 0.22 mm 10.2 NNO max 17.8 Maestrale 56 % 1016 hPa 22 nubi sparse +25° perc. +24.9° prob. 39 % 3.7 OSO max 4.2 Libeccio 49 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:30 e tramonta alle ore 19:30

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.