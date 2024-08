Previsioni Meteo Orta di Atella: il bollettino per domani venerdì 30 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 30 Agosto a Orta di Atella indicano condizioni stabili e soleggiate per gran parte della giornata. La temperatura massima si attesterà intorno ai 34,6°C nel primo pomeriggio, mentre la minima notturna si aggirerà sui 23,6°C. La copertura nuvolosa sarà generalmente bassa, con picchi fino al 41% nel tardo pomeriggio.

Durante la notte, il cielo sarà sereno con una temperatura che oscillerà intorno ai +24°C. La mattina proseguirà con condizioni di cielo sereno e temperature in aumento fino a raggiungere i +30,7°C verso le 09:00. Nel pomeriggio, il sole splenderà senza interruzioni, portando le temperature ai valori massimi della giornata. Infine, in serata, la copertura nuvolosa aumenterà leggermente, ma il cielo rimarrà per lo più sereno.

Le previsioni meteo per i prossimi giorni a Orta di Atella indicano un mantenimento delle condizioni di stabilità, con temperature che si manterranno elevate e copertura nuvolosa contenuta. È consigliabile prestare attenzione alle ore più calde della giornata e proteggersi adeguatamente dai raggi solari.

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +24.3° perc. +24.4° prob. 4 % 4.9 NNE max 6 Grecale 63 % 1015 hPa 3 cielo sereno +23.8° perc. +23.9° Assenti 5.3 N max 6.2 Tramontana 64 % 1015 hPa 6 cielo sereno +24.9° perc. +25° Assenti 5.1 N max 6.5 Tramontana 59 % 1015 hPa 9 cielo sereno +30.7° perc. +30.7° Assenti 4.3 N max 6.1 Tramontana 41 % 1015 hPa 12 cielo sereno +34.5° perc. +34.2° Assenti 8.5 O max 14 Ponente 31 % 1014 hPa 15 cielo sereno +31.8° perc. +32.5° Assenti 18.6 O max 20.6 Ponente 43 % 1013 hPa 18 nubi sparse +29° perc. +30.5° Assenti 10 ONO max 12 Maestrale 56 % 1014 hPa 21 poche nuvole +28° perc. +29.3° prob. 3 % 3.8 N max 4.4 Tramontana 59 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:31 e tramonta alle ore 19:34

