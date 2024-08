Previsioni Meteo Poggibonsi: il bollettino per domani sabato 17 agosto

MeteoWeb

Sabato 17 Agosto a Poggibonsi si prospetta una giornata caratterizzata da variazioni meteorologiche significative. Le prime ore del mattino vedranno un cielo sereno con una leggera copertura nuvolosa, mentre le temperature si manterranno intorno ai +21°C. La velocità del vento sarà piuttosto contenuta, con raffiche leggere che non supereranno i 3km/h provenienti da Est – Sud Est. L’umidità si attesterà intorno all’86% con una pressione atmosferica di 1014hPa.

Man mano che la mattina avanza, il cielo si presenterà con poche nuvole e una copertura nuvolosa che si attesterà intorno al 15%. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i +33°C intorno alle ore 09:00. Il vento aumenterà leggermente di intensità, con una direzione prevalente da Ovest. L’umidità diminuirà al 32% e la pressione atmosferica si manterrà stabile sui 1013hPa.

Nel pomeriggio, a partire dalle 13:00, è prevista la comparsa di piogge leggere che si protrarranno per diverse ore. La copertura nuvolosa raggiungerà il 98% e le temperature caleranno fino ai +25°C. Il vento soffierà con maggiore intensità da Ovest – Sud Ovest, con raffiche che potranno superare i 27km/h. Le precipitazioni saranno di circa 0.25mm e l’umidità salirà al 43%.

La sera si manterrà instabile, con piogge leggere che continueranno a interessare la zona. La copertura nuvolosa oscillerà tra il 47% e l’83%, mentre le temperature si attesteranno intorno ai +22°C. Il vento perderà progressivamente intensità, con una direzione variabile tra Sud e Est – Sud Est. Le precipitazioni potranno raggiungere i 0.56mm e l’umidità si manterrà elevata intorno al 73%.

In conclusione, le previsioni meteo per Sabato 17 Agosto a Poggibonsi indicano una giornata caratterizzata da instabilità atmosferica, con piogge leggere che si alterneranno a schiarite nel corso della giornata. Si consiglia di prestare attenzione alle variazioni del meteo e di attrezzarsi di conseguenza per affrontare eventuali precipitazioni. Restate aggiornati sulle previsioni del tempo per i prossimi giorni a Poggibonsi per pianificare al meglio le vostre attività all’aperto.

