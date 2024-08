Previsioni Meteo San Giorgio a Cremano: il bollettino per domani sabato 31 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Sabato 31 Agosto a San Giorgio a Cremano mostrano condizioni generalmente stabili e soleggiate durante la giornata. Al mattino il cielo sarà sereno con una temperatura che si attesterà intorno ai +27°C, percepita come +27,5°C. La velocità del vento sarà leggera, intorno ai 3km/h, proveniente da direzione Nord. L’umidità si manterrà intorno al 53% con una pressione atmosferica di 1014hPa.

Nel corso della mattinata, il cielo rimarrà sereno con un graduale aumento della temperatura che raggiungerà i +32°C intorno alle 10:00. La percezione della temperatura sarà di circa +31,3°C. Il vento aumenterà leggermente di intensità, arrivando a 8,1km/h proveniente da Ovest – Nord Ovest. L’umidità diminuirà al 34% con una pressione atmosferica costante a 1015hPa.

Nel pomeriggio, il cielo presenterà nubi sparse con una copertura nuvolosa che varierà tra il 35% e il 51%. Le temperature si manterranno intorno ai +32°C, con una percezione termica di +32,9°C. Il vento soffierà con intensità fino a 17,5km/h proveniente da Ovest – Nord Ovest. L’umidità aumenterà fino al 43% con una pressione atmosferica che si attesterà sui 1013hPa.

In serata, le nubi sparse continueranno a caratterizzare il cielo con una copertura nuvolosa che oscillerà tra il 20% e il 45%. Le temperature si abbasseranno leggermente, attestandosi intorno ai +29°C con una percezione termica di +30,3°C. Il vento sarà leggero, con una velocità intorno ai 9,6km/h proveniente da Nord Ovest. L’umidità si manterrà stabile intorno al 49% con una pressione atmosferica costante a 1014hPa.

In conclusione, le previsioni meteo per Sabato 31 Agosto a San Giorgio a Cremano indicano una giornata caratterizzata da cielo sereno al mattino, con un graduale aumento delle nubi nel corso della giornata. Le temperature si manterranno elevate, con un leggero calo in serata. Il vento sarà generalmente leggero, proveniente da diverse direzioni. L’umidità si manterrà su valori medi, mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile. Resta comunque consigliabile prestare attenzione alle eventuali variazioni delle condizioni meteorologiche nelle prossime ore a San Giorgio a Cremano.

Tutti i dati meteo di Sabato 31 Agosto a San Giorgio a Cremano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 poche nuvole +27.4° perc. +28° Assenti 2.6 E max 5.4 Levante 53 % 1014 hPa 3 cielo sereno +26.3° perc. +26.3° Assenti 1.8 N max 3.9 Tramontana 51 % 1014 hPa 6 cielo sereno +27.2° perc. +27.4° Assenti 3 N max 4.4 Tramontana 47 % 1015 hPa 9 cielo sereno +31° perc. +30.5° Assenti 6 ONO max 8.7 Maestrale 37 % 1015 hPa 12 poche nuvole +32.9° perc. +32.8° Assenti 14.9 O max 21.7 Ponente 36 % 1014 hPa 15 nubi sparse +31.8° perc. +32.5° Assenti 16.6 ONO max 21.9 Maestrale 43 % 1013 hPa 18 nubi sparse +29.8° perc. +30.5° Assenti 12.1 NO max 16.3 Maestrale 48 % 1014 hPa 21 nubi sparse +29° perc. +29.7° Assenti 8.1 NNO max 10 Maestrale 50 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:31 e tramonta alle ore 19:32

