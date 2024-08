Previsioni Meteo Santa Maria Capua Vetere: il bollettino per domani domenica 18 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 18 Agosto a Santa Maria Capua Vetere mostrano un’evoluzione delle condizioni atmosferiche nel corso della giornata.

Al mattino, il cielo sarà parzialmente coperto da nubi sparse con una temperatura che si attesterà intorno ai 27,9°C. La probabilità di precipitazioni sarà del 12% e l’umidità del 60%.

Nel pomeriggio, le nubi rimarranno sparse con un aumento della copertura nuvolosa fino al 56%. Le temperature saliranno fino a raggiungere i 33°C con una probabilità di pioggia del 6% e un’umidità del 37%.

In serata, è previsto un peggioramento delle condizioni meteo con precipitazioni che diventeranno più intense. La copertura nuvolosa arriverà al 53% e le temperature si abbasseranno fino ai 27°C. La probabilità di pioggia sarà del 100% con un’umidità del 62%.

In base a queste previsioni, si consiglia di prestare attenzione alle condizioni meteorologiche nel corso della giornata e di prendere le dovute precauzioni in caso di pioggia. Restate aggiornati sulle previsioni del tempo per i prossimi giorni a Santa Maria Capua Vetere per organizzare al meglio le vostre attività all’aperto.

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +26.5° perc. +26.5° Assenti 3 SO max 8.8 Libeccio 66 % 1010 hPa 3 nubi sparse +25.7° perc. +26.1° Assenti 4.5 SSO max 10.4 Libeccio 70 % 1010 hPa 6 nubi sparse +27.9° perc. +29.3° prob. 12 % 7 SSO max 12.1 Libeccio 60 % 1010 hPa 9 nubi sparse +32° perc. +32.1° prob. 12 % 14.5 SO max 15.3 Libeccio 39 % 1010 hPa 12 nubi sparse +33.3° perc. +33.4° prob. 8 % 21.4 SO max 20.5 Libeccio 36 % 1009 hPa 15 nubi sparse +31.6° perc. +32.2° prob. 10 % 20.1 SO max 22 Libeccio 43 % 1007 hPa 18 pioggia leggera +27° perc. +28.3° 0.32 mm 9.8 OSO max 12.3 Libeccio 62 % 1007 hPa 21 pioggia leggera +25.3° perc. +25.8° 0.4 mm 3 SSO max 5.8 Libeccio 73 % 1008 hPa Il sole sorge alle ore 06:19 e tramonta alle ore 19:53

