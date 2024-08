Previsioni Meteo Sestri Levante: tutti i dettagli per domani sabato 3 agosto

MeteoWeb

Sabato 3 Agosto a Sestri Levante si prospetta una giornata con condizioni meteo variegate. Le prime ore della mattina saranno caratterizzate da piogge leggere, con una copertura nuvolosa che andrà via via diminuendo nel corso della giornata. Le temperature si manterranno intorno ai 24-25°C durante la notte, per poi salire fino a toccare i 30°C nel primo pomeriggio.

Durante la mattina, le precipitazioni tenderanno a diminuire, lasciando spazio a poche nuvole e a un cielo che si schiarirà progressivamente. Le temperature percepite saranno piacevoli, oscillando tra i 28°C e i 32°C. Il vento soffierà a una velocità compresa tra i 3,7km/h e i 7,7km/h, provenendo prevalentemente da direzioni nord-est e sud-ovest.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà per lo più sereno, con solo una leggera presenza di nuvole sparse. Le temperature massime si attesteranno intorno ai 30°C, mentre l’umidità sarà intorno al 60%. Il vento sarà ancora presente, ma con una intensità più contenuta rispetto alle ore precedenti.

In serata, le condizioni meteorologiche saranno stabili, con un cielo sereno e una temperatura che si manterrà intorno ai 26°C. Il vento sarà ancora presente, ma con una probabilità di precipitazioni molto bassa.

In conclusione, le previsioni meteo per Sabato 3 Agosto a Sestri Levante indicano un miglioramento delle condizioni atmosferiche nel corso della giornata, con un progressivo aumento delle temperature e una diminuzione delle precipitazioni. Tuttavia, è consigliabile prestare attenzione alle variazioni del vento e dell’umidità, che potrebbero influenzare il comfort termico.

V (km/h) Umidità Pressione 0 poche nuvole +24.2° perc. +24.9° prob. 32 % 7.5 NE max 7.4 Grecale 85 % 1007 hPa 3 pioggia leggera +24.3° perc. +24.8° 0.26 mm 8 NE max 7.6 Grecale 79 % 1007 hPa 6 pioggia leggera +25.7° perc. +26.2° 0.21 mm 3.7 NE max 3.8 Grecale 71 % 1007 hPa 9 poche nuvole +28.8° perc. +30.9° prob. 49 % 7.7 SO max 7.6 Libeccio 61 % 1008 hPa 12 cielo sereno +29.5° perc. +32.7° prob. 38 % 9.8 SO max 8.6 Libeccio 64 % 1007 hPa 15 poche nuvole +29.6° perc. +32.6° prob. 41 % 2.9 NO max 5.1 Maestrale 62 % 1007 hPa 18 cielo sereno +27.3° perc. +30° prob. 28 % 9.9 NO max 11.8 Maestrale 77 % 1007 hPa 21 cielo sereno +25.8° perc. +26.5° prob. 2 % 7.6 N max 9.1 Tramontana 78 % 1009 hPa Il sole sorge alle ore 06:15 e tramonta alle ore 20:40

