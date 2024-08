Previsioni Meteo Trieste: il bollettino per domani lunedì 19 agosto

MeteoWeb

Lunedì 19 Agosto a Trieste si prospetta una giornata caratterizzata da piogge e nuvolosità prevalente. Le temperature si manterranno intorno ai valori estivi, con una sensazione termica che accompagnerà i cittadini durante l’intera giornata.

Nelle prime ore del mattino, a partire dalle prime ore del giorno, si prevedono precipitazioni di intensità variabile, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100%. Le temperature si attesteranno intorno ai +21°C, con una leggera brezza che soffierà da Est a una velocità di circa 4-5 km/h.

Durante la mattina, le piogge continueranno a interessare la città, con un’umidità che si manterrà elevata intorno al 90-100%. Le temperature saliranno leggermente, arrivando a toccare i +23°C. Il vento aumenterà leggermente di intensità, con raffiche che potranno raggiungere i 28 km/h provenienti da Nord Est.

Nel pomeriggio, le precipitazioni continueranno a interessare Trieste, con piogge di intensità variabile e una copertura nuvolosa che si manterrà al 100%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +25°C, con raffiche di vento che potranno raggiungere i 14-28 km/h.

In serata, la situazione non subirà variazioni significative, con piogge di lieve entità che accompagneranno i cittadini durante la cena. Le temperature si attesteranno intorno ai +22°C, con una leggera brezza che soffierà da Est a una velocità di circa 10-15 km/h.

In conclusione, Lunedì 19 Agosto a Trieste sarà caratterizzato da piogge intermittenti e una copertura nuvolosa costante. Le temperature si manterranno su valori tipici dell’estate, con una sensazione di umidità che accompagnerà la giornata. È consigliabile prestare attenzione alle condizioni meteorologiche in costante evoluzione e prepararsi adeguatamente per affrontare la giornata.

Tutti i dati meteo di Lunedì 19 Agosto a Trieste

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +21.3° perc. +21.9° 0.82 mm 4 E max 4 Levante 90 % 1008 hPa 3 pioggia moderata +20.7° perc. +21.3° 1.53 mm 1.9 E max 3.9 Levante 93 % 1008 hPa 6 pioggia leggera +20.8° perc. +21.4° 0.93 mm 6.7 NE max 9.6 Grecale 93 % 1009 hPa 9 pioggia leggera +21.4° perc. +21.9° 0.5 mm 7.7 NE max 17.7 Grecale 92 % 1011 hPa 12 pioggia leggera +24.9° perc. +25.4° 0.14 mm 8 NE max 17.2 Grecale 77 % 1011 hPa 15 pioggia leggera +24.9° perc. +25.6° 0.98 mm 1.2 ENE max 10.4 Grecale 81 % 1011 hPa 18 pioggia leggera +23.1° perc. +23.7° 0.25 mm 4.8 NNE max 8.5 Grecale 86 % 1010 hPa 21 pioggia leggera +21.2° perc. +21.8° 0.71 mm 8.6 E max 12.2 Levante 92 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 06:14 e tramonta alle ore 20:01

