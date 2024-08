Previsioni Meteo Venezia: tutti i dettagli per domani sabato 31 agosto

MeteoWeb

Sabato 31 Agosto a Venezia si prospetta una giornata con condizioni meteo generalmente stabili e piuttosto gradevoli. Le previsioni del tempo indicano cielo sereno o con poche nuvole per la maggior parte della giornata, con una leggera copertura nuvolosa che potrebbe aumentare leggermente verso sera.

Nel dettaglio, al mattino il cielo sarà prevalentemente sereno con una leggera brezza proveniente dal Nord – Nord Est. Le temperature si attesteranno intorno ai 25-27°C, con una percezione leggermente superiore a causa dell’umidità presente.

Nel pomeriggio, il cielo resterà per lo più sereno con una leggera presenza di nuvole sparse. Le temperature massime si aggireranno intorno ai 30-31°C, con una percezione di caldo più elevata rispetto al mattino. Il vento sarà debole, con direzione variabile tra Sud Est e Sud Ovest.

In serata, la situazione meteorologica non subirà variazioni significative, con cielo sereno o poco nuvoloso. Le temperature si manterranno intorno ai 26-28°C, con una leggera diminuzione dell’umidità rispetto alle ore centrali della giornata.

In generale, le condizioni meteo a Venezia per Sabato 31 Agosto si prevedono piacevoli e ideali per trascorrere del tempo all’aperto. Tuttavia, è consigliabile prestare attenzione alle variazioni di temperatura durante il giorno e proteggersi adeguatamente dai raggi solari.

Considerando le previsioni del tempo per i prossimi giorni, sembra che il bel tempo possa persistere anche nei giorni successivi, con temperature gradevoli e stabili. Tuttavia, è sempre consigliabile verificare le previsioni meteo aggiornate per pianificare al meglio le proprie attività all’aperto a Venezia.

Tutti i dati meteo di Sabato 31 Agosto a Venezia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +24° perc. +24.2° prob. 5 % 12.8 NNE max 14.1 Grecale 67 % 1016 hPa 4 poche nuvole +23.7° perc. +23.8° prob. 2 % 10.8 NE max 12.2 Grecale 66 % 1016 hPa 7 cielo sereno +26.4° perc. +26.4° Assenti 7.6 NNE max 8.5 Grecale 59 % 1016 hPa 10 poche nuvole +30.4° perc. +31.7° prob. 2 % 1.7 NNE max 4 Grecale 50 % 1016 hPa 13 poche nuvole +31.7° perc. +32° prob. 2 % 6.7 SE max 7.2 Scirocco 41 % 1015 hPa 16 poche nuvole +30.9° perc. +31.4° prob. 2 % 6.3 S max 8.5 Ostro 44 % 1014 hPa 19 poche nuvole +27.4° perc. +27.7° Assenti 6.2 SSE max 6.2 Scirocco 49 % 1015 hPa 22 nubi sparse +25.4° perc. +25.3° Assenti 8.3 N max 9 Tramontana 51 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:35 e tramonta alle ore 19:45

