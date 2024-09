Meteo Aversa, le previsioni per domani giovedì 26 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Aversa di Giovedì 26 Settembre indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente stabile e temperato. Durante la notte, si registreranno nubi sparse con temperature che si attesteranno intorno ai 21,2°C. Con il passare delle ore, la copertura nuvolosa aumenterà, ma non si prevedono precipitazioni significative. La mattina porterà un cielo coperto, con temperature che saliranno fino a 25,9°C intorno a mezzogiorno. Nel pomeriggio, le nubi si diraderanno, lasciando spazio a schiarite, mentre le temperature si manterranno attorno ai 25°C. La sera si presenterà serena, con temperature in calo fino a 21,9°C.

Durante la notte, Aversa vivrà un clima mite con temperature che si aggireranno attorno ai 21,2°C. La copertura nuvolosa sarà del 42%, con una leggera brezza proveniente da Sud Est. La probabilità di precipitazioni sarà bassa, attestandosi al 5%. Con l’avanzare delle ore, il cielo si presenterà coperto fino alle prime ore del mattino, con temperature che scenderanno leggermente a 20,9°C e un aumento della copertura nuvolosa fino al 96%.

Nella mattina, il cielo rimarrà coperto con temperature che saliranno rapidamente, raggiungendo i 25,1°C entro le 10:00. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 15,2 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 59%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1017 hPa. Le previsioni del tempo indicano una leggera diminuzione della copertura nuvolosa nel pomeriggio, con temperature che si attesteranno tra i 25°C e i 24,4°C. La brezza vivace continuerà a soffiare, mantenendo l’aria fresca e gradevole.

La sera si prevede serena, con temperature che scenderanno gradualmente fino a 21,9°C. La copertura nuvolosa sarà minima, con un’umidità che si attesterà intorno al 78%. Le condizioni meteo rimarranno stabili, con venti leggeri provenienti da Sud.

In conclusione, le previsioni meteo per Aversa nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni atmosferiche, con un clima prevalentemente sereno e temperature che si manterranno gradevoli. Si prevede che il fine settimana porterà un ulteriore aumento delle temperature, rendendo le giornate ideali per attività all’aperto. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare di queste condizioni favorevoli, mentre le notti rimarranno fresche e piacevoli.

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +21.2° perc. +21.4° prob. 5 % 3.2 SE max 9 Scirocco 76 % 1018 hPa 3 nubi sparse +20.7° perc. +20.9° prob. 19 % 4.6 ESE max 10 Scirocco 79 % 1017 hPa 6 nubi sparse +21.3° perc. +21.5° prob. 17 % 7.7 SE max 14.7 Scirocco 76 % 1017 hPa 9 cielo coperto +24.3° perc. +24.4° prob. 4 % 14.5 S max 17.4 Ostro 63 % 1018 hPa 12 nubi sparse +25.9° perc. +25.9° Assenti 17.3 SSO max 20.8 Libeccio 54 % 1017 hPa 15 nubi sparse +25° perc. +25.1° Assenti 16.4 SSO max 19.2 Libeccio 60 % 1016 hPa 18 nubi sparse +23° perc. +23.2° Assenti 10.7 SSO max 15 Libeccio 72 % 1016 hPa 21 cielo sereno +22.3° perc. +22.6° Assenti 8.8 S max 14.1 Ostro 76 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:57 e tramonta alle ore 18:48

