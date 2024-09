Meteo Avola, le previsioni per la prossima settimana 9 – 12 Settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Avola indicano una settimana variabile. Lunedì si prevedono piogge moderate, con temperature intorno ai +27,5°C. Martedì e Mercoledì saranno caratterizzati da cieli sereni e temperature in aumento. Giovedì, invece, si prevede un aumento della copertura nuvolosa e delle temperature, con possibili nubi sparse nel pomeriggio. Restate aggiornati per ulteriori informazioni sulle condizioni meteo a Avola.

Lunedì 9 Settembre

Nella notte a Avola, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa al 100%. Le temperature si manterranno intorno ai +27,5°C, con una percezione di +29,8°C. Il vento soffierà a 9,9km/h provenendo da Ovest – Sud Ovest, con raffiche fino a 19,6km/h. L’umidità sarà del 71% e la pressione atmosferica sarà di 1010hPa.

Durante la mattina, ci aspettiamo piogge moderate con una copertura nuvolosa al 100%. Le temperature saranno intorno ai +22°C, con una percezione di +22,6°C. Il vento soffierà a 24,7km/h provenendo da Sud Ovest, con raffiche fino a 49,9km/h. Le precipitazioni potrebbero raggiungere i 3.38mm, con un’umidità dell’87% e una pressione atmosferica di 1011hPa.

Nel pomeriggio, la copertura nuvolosa si attenuerà leggermente, con nubi sparse e piogge leggere. Le temperature saliranno fino a +27,6°C, con una percezione di +29,8°C. Il vento sarà a 17,4km/h proveniente da Ovest – Sud Ovest, con raffiche fino a 21,5km/h. Le precipitazioni potrebbero raggiungere i 0.11mm, con un’umidità del 69% e una pressione atmosferica di 1007hPa.

In serata, le piogge leggere continueranno con una copertura nuvolosa al 58%. Le temperature si manterranno intorno ai +26,5°C, con una percezione di +26,5°C. Il vento soffierà a 17,9km/h provenendo da Ovest, con raffiche fino a 22,9km/h. Le precipitazioni potrebbero raggiungere i 0.2mm, con un’umidità del 75% e una pressione atmosferica di 1007hPa.

Martedì 10 Settembre

Nella notte a Avola, ci aspettiamo un cielo sereno con una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature si manterranno intorno ai +24,3°C, con una percezione di +24,8°C. Il vento soffierà a 11km/h provenendo da Ovest – Nord Ovest, con raffiche fino a 19,7km/h. L’umidità sarà del 75% e la pressione atmosferica sarà di 1008hPa.

Durante la mattina, il cielo resterà sereno con una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature saranno intorno ai +25,8°C, con una percezione di +25,8°C. Il vento sarà a 13km/h proveniente da Nord – Nord Ovest, con raffiche fino a 15,2km/h. L’umidità sarà del 54% e la pressione atmosferica sarà di 1008hPa.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà sereno con una copertura nuvolosa al 1%. Le temperature saliranno fino a +26,7°C, con una percezione di +27,4°C. Il vento sarà a 3,2km/h proveniente da Est – Nord Est, con raffiche fino a 10,1km/h. L’umidità sarà del 55% e la pressione atmosferica sarà di 1008hPa.

In serata, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa al 2%. Le temperature si manterranno intorno ai +27°C, con una percezione di +27,7°C. Il vento soffierà a 6,9km/h provenendo da Sud, con raffiche fino a 11,8km/h. L’umidità sarà del 54% e la pressione atmosferica sarà di 1008hPa.

Mercoledì 11 Settembre

Nella notte a Avola, ci aspettiamo un cielo sereno con una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature si manterranno intorno ai +24,6°C, con una percezione di +24,9°C. Il vento soffierà a 9,7km/h provenendo da Nord, con raffiche fino a 12,8km/h. L’umidità sarà del 70% e la pressione atmosferica sarà di 1009hPa.

Durante la mattina, il cielo resterà sereno con una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature saranno intorno ai +25,7°C, con una percezione di +25,6°C. Il vento sarà a 17,5km/h proveniente da Ovest, con raffiche fino a 21km/h. L’umidità sarà del 52% e la pressione atmosferica sarà di 1012hPa.

Nel pomeriggio, si prevedono nubi sparse con una copertura nuvolosa al 19%. Le temperature saliranno fino a +28,1°C, con una percezione di +27,9°C. Il vento sarà a 21,1km/h proveniente da Ovest, con raffiche fino a 26km/h. L’umidità sarà del 43% e la pressione atmosferica sarà di 1011hPa.

In serata, le nubi sparse continueranno con una copertura nuvolosa al 44%. Le temperature si manterranno intorno ai +28,1°C, con una percezione di +27,9°C. Il vento soffierà a 19,4km/h provenendo da Ovest, con raffiche fino a 23,6km/h. L’umidità sarà del 47% e la pressione atmosferica sarà di 1012hPa.

Giovedì 12 Settembre

Nella notte a Avola, ci aspettiamo un cielo sereno con una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature si manterranno intorno ai +23,3°C, con una percezione di +23,4°C. Il vento soffierà a 9,9km/h provenendo da Ovest – Nord Ovest, con raffiche fino a 11,6km/h. L’umidità sarà del 68% e la pressione atmosferica sarà di 1011hPa.

Durante la mattina, il cielo resterà sereno con una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature saranno intorno ai +25,2°C, con una percezione di +25,4°C. Il vento sarà a 1,5km/h proveniente da Nord – Nord Ovest, con raffiche fino a 2,9km/h. L’umidità sarà del 60% e la pressione atmosferica sarà di 1010hPa.

Nel pomeriggio, si prevedono nubi sparse con una copertura nuvolosa al 50%. Le temperature saliranno fino a +25,7°C, con una percezione di +25,6°C. Il vento sarà a 17,5km/h proveniente da Ovest, con raffiche fino a 21km/h. L’umidità sarà del 52% e la pressione atmosferica sarà di 1012hPa.

In serata, le nubi sparse continueranno con una copertura nuvolosa al 58%. Le temperature si manterranno intorno ai +27°C, con una percezione di +27,3°C. Il vento soffierà a 19,4km/h provenendo da Ovest, con raffiche fino a 23,6km/h. L’umidità sarà del 47% e la pressione atmosferica sarà di 1012hPa.

