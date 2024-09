Meteo Caivano, le previsioni per domani giovedì 12 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 12 Settembre a Caivano indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica, con piogge che si alterneranno a momenti di schiarita. La temperatura si manterrà su valori relativamente miti, con picchi che raggiungeranno i 26,5°C durante le ore centrali della giornata. La presenza di nuvolosità e precipitazioni influenzerà notevolmente il clima, rendendo necessario un abbigliamento adeguato per affrontare le condizioni variabili.

Durante la notte, le condizioni saranno prevalentemente serene, con temperature che si attesteranno intorno ai 23°C. La copertura nuvolosa sarà minima, con un’umidità che si aggirerà attorno al 66%. I venti saranno leggeri, provenienti da Ovest-Sud Ovest, con velocità di circa 7 km/h.

Con l’arrivo della mattina, si assisterà a un cambiamento significativo. Dalle 06:00 in poi, si prevede l’arrivo di piogge leggere, che continueranno fino a metà giornata. La temperatura salirà gradualmente, raggiungendo i 25,9°C entro le 10:00. La copertura nuvolosa aumenterà, arrivando a circa il 51%. Le precipitazioni saranno deboli, con accumuli che non supereranno i 0,27 mm. L’umidità si manterrà attorno al 61%.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un’intensificazione delle piogge, con valori di precipitazione che potranno arrivare fino a 0,76 mm. La temperatura scenderà leggermente, attestandosi intorno ai 24°C. La copertura nuvolosa aumenterà ulteriormente, raggiungendo il 80%. I venti continueranno a soffiare da Ovest-Sud Ovest, con intensità che varierà tra i 18 km/h e i 27 km/h.

La sera porterà con sé piogge moderate, con accumuli che potranno arrivare fino a 2,74 mm. Le temperature si attesteranno intorno ai 21°C, mentre l’umidità salirà fino all’85%. I venti diventeranno più forti, con raffiche che potranno raggiungere i 53 km/h. La copertura nuvolosa sarà totale, con il cielo che rimarrà coperto per tutta la notte.

In conclusione, le previsioni meteo per Caivano nei prossimi giorni mostrano un trend di instabilità, con piogge che continueranno a manifestarsi anche nei giorni successivi. Si prevede un miglioramento solo a partire da Domenica, quando le condizioni meteo dovrebbero stabilizzarsi, portando a un aumento delle temperature e a una diminuzione delle precipitazioni. È consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per pianificare al meglio le proprie attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Giovedì 12 Settembre a Caivano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +23.2° perc. +23.2° Assenti 7.2 OSO max 11.9 Libeccio 66 % 1010 hPa 3 cielo sereno +22.5° perc. +22.6° prob. 1 % 5.4 OSO max 10.1 Libeccio 69 % 1010 hPa 6 pioggia leggera +23.2° perc. +23.3° 0.12 mm 8.2 OSO max 14.9 Libeccio 68 % 1010 hPa 9 pioggia leggera +25.1° perc. +25.2° 0.27 mm 19.4 OSO max 24.5 Libeccio 61 % 1010 hPa 12 pioggia leggera +26.3° perc. +26.3° 0.17 mm 21.3 OSO max 26.2 Libeccio 53 % 1010 hPa 15 pioggia leggera +24.1° perc. +24.2° 0.7 mm 18.4 OSO max 25.3 Libeccio 63 % 1010 hPa 18 pioggia leggera +22.7° perc. +22.8° 0.39 mm 12.6 O max 20.4 Ponente 68 % 1009 hPa 21 pioggia moderata +21.5° perc. +21.7° 1.29 mm 14.5 SSO max 27.6 Libeccio 78 % 1008 hPa Il sole sorge alle ore 06:43 e tramonta alle ore 19:12

