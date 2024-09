Meteo Casalnuovo di Napoli, le previsioni per domani lunedì 9 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 9 Settembre a Casalnuovo di Napoli prevedono una giornata caratterizzata da condizioni instabili e precipitazioni diffuse.

Durante la notte, a partire dalle 00:00, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature si attesteranno intorno ai +27,5°C, con una percezione di +28,6°C. Il vento soffierà a 10km/h provenendo da Sud, con raffiche fino a 20,8km/h. L’umidità sarà del 58% e la pressione atmosferica sarà di 1010hPa.

Nelle prime ore del mattino, precisamente alle 06:00, sono attese forti piogge con una copertura nuvolosa dell’89%. Le temperature si manterranno intorno ai +23,9°C, con una percezione di +24,8°C. Il vento sarà più intenso, con una velocità di 19,4km/h proveniente da Sud – Sud Ovest, e raffiche fino a 38,2km/h. Le precipitazioni potrebbero raggiungere i 9.01mm, con un’umidità del 92%.

Durante il pomeriggio, alle 13:00, le piogge continueranno ad interessare la zona con una copertura nuvolosa del 98%. Le temperature si manterranno intorno ai +25,4°C, con una percezione di +25,9°C. Il vento soffierà a 22,2km/h provenendo da Ovest – Sud Ovest, con raffiche fino a 28,3km/h. Le precipitazioni potrebbero raggiungere i 0.93mm, con un’umidità del 72%.

In serata, a partire dalle 19:00, il cielo si schiarirà con una copertura nuvolosa dell’1%. Le temperature si attesteranno intorno ai +23,7°C, con una percezione di +23,7°C. Il vento soffierà a 15,5km/h provenendo da Ovest, con raffiche fino a 27,1km/h. L’umidità sarà del 61% e la pressione atmosferica sarà di 1008hPa.

In conclusione, Lunedì 9 Settembre a Casalnuovo di Napoli sarà caratterizzato da forti piogge nelle prime ore del mattino, con precipitazioni che diminuiranno di intensità nel corso della giornata. Nel pomeriggio sono attese ancora piogge leggere, mentre in serata il cielo si schiarirà. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni meteorologiche in costante evoluzione e di tenersi aggiornati sulle previsioni del tempo per i prossimi giorni a Casalnuovo di Napoli.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +27.5° perc. +28.6° Assenti 10 S max 20.8 Ostro 58 % 1010 hPa 3 pioggia moderata +24.5° perc. +25.2° 2.6 mm 17.3 SO max 27.1 Libeccio 85 % 1008 hPa 6 forte pioggia +23.9° perc. +24.8° 9.01 mm 19.4 SSO max 38.2 Libeccio 92 % 1006 hPa 9 pioggia leggera +25.8° perc. +26.4° 0.53 mm 16.6 OSO max 21.1 Libeccio 72 % 1007 hPa 12 pioggia leggera +25.9° perc. +26.4° 0.76 mm 21 OSO max 26.6 Libeccio 72 % 1007 hPa 15 pioggia leggera +25.2° perc. +25.4° 0.1 mm 23.4 O max 30.6 Ponente 59 % 1007 hPa 18 nubi sparse +23.8° perc. +23.9° prob. 49 % 16.8 O max 27.7 Ponente 60 % 1007 hPa 21 cielo sereno +23.2° perc. +23.2° Assenti 13.1 O max 23.1 Ponente 64 % 1008 hPa Il sole sorge alle ore 06:40 e tramonta alle ore 19:17

