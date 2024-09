Meteo Castel Volturno, le previsioni per domani sabato 7 settembre

MeteoWeb

Sabato 7 Settembre a Castel Volturno si prevedono condizioni meteo stabili e piuttosto calde. Le prime ore della giornata saranno caratterizzate da nubi sparse con una copertura nuvolosa che varierà tra il 28% e il 82%. Le temperature si manterranno intorno ai 23°C, con una leggera brezza proveniente da Nord – Nord Est con velocità intorno ai 7-9km/h.

Durante la mattina, la copertura nuvolosa si manterrà intorno al 56-67%, con temperature che saliranno fino a 28°C. Il vento cambierà direzione, provenendo da Sud Ovest con una velocità di 3-7km/h.

Nel pomeriggio, le nubi sparse continueranno a dominare il cielo con una copertura intorno al 41-78%. Le temperature massime si attesteranno sui 29°C, con venti che soffieranno da Ovest – Sud Ovest con intensità fino a 12,6km/h.

In serata, il cielo si libererà dalle nubi, con una copertura nuvolosa che si attesterà intorno al 1-28%. Le temperature scenderanno leggermente, mantenendosi intorno ai 26-28°C, mentre i venti provenienti da Ovest – Sud Ovest soffieranno con intensità fino a 17,5km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Sabato 7 Settembre a Castel Volturno indicano una giornata con nubi sparse al mattino e nel pomeriggio, seguite da cielo sereno in serata. Le temperature si manterranno piuttosto elevate, con venti di intensità variabile. Resta comunque consigliabile prestare attenzione alle eventuali variazioni delle condizioni meteo nelle prossime ore.

Tutti i dati meteo di Sabato 7 Settembre a Castel Volturno

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +23.8° perc. +24° Assenti 7 NNE max 6.8 Grecale 69 % 1014 hPa 3 nubi sparse +23.1° perc. +23.2° Assenti 8.8 NNE max 9 Grecale 64 % 1014 hPa 6 nubi sparse +23.7° perc. +23.7° Assenti 8.9 NE max 9.6 Grecale 59 % 1015 hPa 9 nubi sparse +28.4° perc. +28.2° Assenti 4.1 SO max 3 Libeccio 42 % 1016 hPa 12 nubi sparse +28.8° perc. +28.6° Assenti 10.2 SO max 9.4 Libeccio 42 % 1015 hPa 15 nubi sparse +28.7° perc. +28.8° Assenti 3.5 NNO max 5.5 Maestrale 45 % 1014 hPa 18 nubi sparse +28° perc. +28.4° Assenti 7.1 OSO max 7.5 Libeccio 49 % 1014 hPa 21 cielo sereno +25.9° perc. +26.4° Assenti 11.2 ONO max 14.4 Maestrale 70 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:40 e tramonta alle ore 19:22

