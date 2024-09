Meteo Castelfranco Emilia, le previsioni per domani lunedì 23 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Castelfranco Emilia di Lunedì 23 Settembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni variabili, con un inizio piuttosto sereno che si trasformerà in un pomeriggio e una sera piovosi. Le temperature si manterranno su valori moderati, con picchi che raggiungeranno i 23°C durante il giorno. La copertura nuvolosa aumenterà progressivamente, portando a precipitazioni che si intensificheranno nel pomeriggio.

Nella notte, le condizioni saranno prevalentemente serene, con nubi sparse e temperature che si attesteranno intorno ai 16,9°C. La velocità del vento sarà leggera, proveniente da sud-sud ovest, con una bassa probabilità di precipitazioni. Durante la mattina, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, ma le temperature continueranno a salire, raggiungendo i 22,9°C intorno a mezzogiorno. La probabilità di pioggia rimarrà bassa, con condizioni di nubi sparse.

Nel pomeriggio, la situazione cambierà drasticamente. Le previsioni del tempo indicano l’arrivo di pioggia leggera, con una copertura nuvolosa al 100%. Le temperature si manterranno attorno ai 23°C, ma la sensazione di caldo percepita sarà leggermente inferiore. La pioggia si intensificherà, con accumuli che potrebbero raggiungere i 1,05 mm entro le ore pomeridiane. Il vento sarà moderato, con raffiche che potranno superare i 10 km/h.

La sera porterà con sé un cielo coperto e ulteriori precipitazioni. Le temperature scenderanno fino a 17,5°C, con pioggia leggera che continuerà a cadere. La probabilità di pioggia sarà alta, raggiungendo il 94%. Le condizioni di umidità aumenteranno, portando a una sensazione di maggiore freschezza.

In conclusione, le previsioni meteo per Castelfranco Emilia di Lunedì 23 Settembre evidenziano un inizio di giornata tranquillo, che si trasformerà in un pomeriggio e una sera caratterizzati da pioggia. Nei giorni successivi, si prevede un miglioramento delle condizioni, con un ritorno a cieli più sereni e temperature in aumento. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Lunedì 23 Settembre a Castelfranco Emilia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +16.9° perc. +16.8° prob. 7 % 3.6 SSO max 3.8 Libeccio 82 % 1016 hPa 3 poche nuvole +15.8° perc. +15.7° Assenti 3.9 SO max 3.9 Libeccio 84 % 1014 hPa 6 poche nuvole +16.3° perc. +16.2° Assenti 2.3 SO max 3.5 Libeccio 83 % 1014 hPa 9 nubi sparse +20.6° perc. +20.4° Assenti 6.2 NE max 5.6 Grecale 67 % 1014 hPa 12 nubi sparse +22.9° perc. +22.8° prob. 5 % 9 ENE max 10 Grecale 61 % 1012 hPa 15 pioggia leggera +22.4° perc. +22.5° 0.72 mm 9.3 E max 14.4 Levante 69 % 1010 hPa 18 cielo coperto +19° perc. +19.2° prob. 89 % 7.7 ESE max 17.6 Scirocco 85 % 1010 hPa 21 pioggia leggera +17.5° perc. +17.7° 0.89 mm 4.1 SO max 8.2 Libeccio 91 % 1010 hPa Il sole sorge alle ore 07:07 e tramonta alle ore 19:06

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.