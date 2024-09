Meteo Orta di Atella, le previsioni per domani sabato 28 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Sabato 28 Settembre a Orta di Atella indicano una giornata caratterizzata da un inizio piovoso, seguito da un progressivo miglioramento delle condizioni atmosferiche. Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, con temperature che si attesteranno intorno ai 22,5°C. Con l’arrivo della mattina, si prevede un aumento della copertura nuvolosa e l’arrivo di piogge leggere, che continueranno fino al primo pomeriggio. Le temperature massime raggiungeranno i 24,4°C intorno alle 10:00. Nel pomeriggio, il cielo si schiarirà, lasciando spazio a nubi sparse e temperature in calo. La sera porterà un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si aggireranno intorno ai 19,7°C.

Durante la notte, a partire dalle 00:00, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa del 6%. Le temperature si manterranno stabili, oscillando tra i 22°C e i 22,5°C, mentre la velocità del vento sarà di circa 5,2 km/h proveniente da Sud Est. L’umidità si attesterà attorno al 74%, garantendo una sensazione di calore moderato.

Con l’arrivo della mattina, a partire dalle 07:00, si assisterà a piogge leggere con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature saliranno fino a 23,5°C e la velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 15,2 km/h. Le precipitazioni saranno moderate, con accumuli che potrebbero arrivare a 0,61 mm. L’umidità aumenterà fino al 79%, rendendo l’aria piuttosto umida.

Nel pomeriggio, a partire dalle 13:00, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 93% e le temperature scenderanno a 23°C. La velocità del vento rimarrà sostenuta, attorno ai 26,6 km/h, mentre le precipitazioni cesseranno, portando a un miglioramento delle condizioni atmosferiche. La pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1014 hPa.

La sera si presenterà con un cielo coperto, con temperature che scenderanno fino a 19,7°C. La velocità del vento diminuirà, attestandosi intorno ai 12,2 km/h. L’umidità rimarrà elevata, intorno al 61%, contribuendo a una sensazione di freschezza.

In conclusione, le previsioni del tempo per Orta di Atella nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo. Dopo una giornata di piogge leggere, si prevede un ritorno a cieli sereni e temperature più miti. Domenica e Lunedì si presenteranno con condizioni più stabili, favorendo attività all’aperto e un clima più gradevole. Sarà importante monitorare le previsioni meteo per eventuali cambiamenti, ma per ora si prospetta un inizio di settimana all’insegna del bel tempo.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.