Meteo Orta di Atella, le previsioni per domani sabato 7 settembre

MeteoWeb

Sabato 7 Settembre a Orta di Atella si prospetta una giornata con condizioni meteo generalmente stabili. Le previsioni del tempo indicano una copertura nuvolosa variabile durante la giornata, con temperature che si manterranno piuttosto elevate.

Nelle prime ore del mattino, dalle 00:00 alle 05:00, ci saranno nubi sparse con una percentuale di copertura che varia dal 51% al 73%. Le temperature si attesteranno intorno ai +24°C, con leggere brezze di vento provenienti prevalentemente da nord.

Durante la mattina, dalle 06:00 alle 12:00, il cielo sarà caratterizzato da nubi sparse e poche nuvole, con una percentuale di copertura che oscillerà tra il 78% e l’11%. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i +32°C verso le 11:00.

Nel pomeriggio, dalle 13:00 alle 17:00, il cielo si coprirà maggiormente, con cielo coperto intorno alle 13:00 e nubi sparse con una percentuale del 74% intorno alle 14:00. Le temperature massime si manterranno intorno ai +32°C, con una leggera diminuzione verso sera.

In serata, dalle 18:00 alle 23:00, il cielo tornerà ad essere caratterizzato da nubi sparse e cielo sereno, con una percentuale di copertura che si attesterà intorno al 41%. Le temperature caleranno gradualmente, ma si manterranno piuttosto miti, con valori intorno ai +26°C.

In conclusione, le previsioni meteo per Orta di Atella per Sabato 7 Settembre indicano una giornata con cielo variabile e temperature elevate. È consigliabile prestare attenzione alle variazioni climatiche durante la giornata e mantenere un’adeguata idratazione, considerando le temperature che potrebbero raggiungere i +32°C.

Tutti i dati meteo di Sabato 7 Settembre a Orta di Atella

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +24.7° perc. +24.8° Assenti 4.4 N max 4.7 Tramontana 60 % 1014 hPa 3 nubi sparse +23.9° perc. +23.8° Assenti 4.7 NNE max 5.4 Grecale 57 % 1014 hPa 6 nubi sparse +24.5° perc. +24.3° Assenti 5.1 NE max 6.1 Grecale 52 % 1015 hPa 9 nubi sparse +30.6° perc. +29.3° Assenti 2.1 SSO max 2.2 Libeccio 30 % 1015 hPa 12 nubi sparse +31.7° perc. +30.5° Assenti 11.9 OSO max 9.7 Libeccio 30 % 1015 hPa 15 nubi sparse +31.7° perc. +30.8° Assenti 6.6 O max 8 Ponente 33 % 1014 hPa 18 nubi sparse +29.8° perc. +29.3° Assenti 3.8 O max 4.5 Ponente 38 % 1014 hPa 21 cielo sereno +27° perc. +27.8° Assenti 9.2 O max 14.1 Ponente 55 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:38 e tramonta alle ore 19:21

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.