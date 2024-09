Meteo San Giuseppe Vesuviano, le previsioni per domani domenica 15 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per San Giuseppe Vesuviano di Domenica 15 Settembre indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, si osserveranno nubi sparse e una temperatura che scenderà fino a +18,4°C, mentre l’umidità si attesterà attorno al 46%. Con l’arrivo della mattina, il cielo si presenterà coperto, con una temperatura che salirà fino a +22,8°C entro le ore centrali della giornata.

Nel dettaglio, durante la notte (00:00 – 05:00), le condizioni meteorologiche saranno stabili, con nubi sparse e temperature comprese tra +17,2°C e +18,4°C. La velocità del vento sarà leggera, oscillando tra 1,7 km/h e 3,7 km/h, proveniente principalmente da est e nord-est. L’umidità aumenterà gradualmente, raggiungendo il 51%.

Con l’arrivo della mattina (06:00 – 12:00), il cielo diventerà completamente coperto. Le temperature continueranno a salire, toccando un massimo di +23,4°C alle ore 12:00. La copertura nuvolosa sarà elevata, con valori che raggiungeranno il 95%. Anche la velocità del vento aumenterà, arrivando fino a 8,4 km/h, mantenendo una direzione prevalentemente occidentale. L’umidità si manterrà attorno al 30%.

Nel pomeriggio (13:00 – 17:00), si assisterà a un leggero miglioramento, con il ritorno di nubi sparse. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 21,6°C alle ore 17:00, mentre la copertura nuvolosa si attesterà attorno al 94%. La velocità del vento continuerà a mantenersi moderata, con raffiche che potranno raggiungere i 11,2 km/h.

Infine, nella sera (18:00 – 23:00), il cielo rimarrà coperto, con temperature che scenderanno fino a +20°C. L’umidità aumenterà nuovamente, raggiungendo il 56%. La velocità del vento si ridurrà, mantenendosi attorno ai 4,2 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per San Giuseppe Vesuviano di Domenica 15 Settembre evidenziano una giornata nuvolosa, con temperature moderate e una leggera brezza. Nei giorni successivi, si prevede un possibile miglioramento delle condizioni meteorologiche, con un aumento della probabilità di schiarite e temperature più elevate. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché il clima rimarrà instabile per un po’ di tempo.

Tutti i dati meteo di Domenica 15 Settembre a San Giuseppe Vesuviano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +18.4° perc. +17.5° Assenti 3.1 E max 5.8 Levante 46 % 1014 hPa 3 nubi sparse +17.6° perc. +16.7° Assenti 1.7 NE max 4 Grecale 50 % 1013 hPa 6 nubi sparse +18° perc. +17.2° Assenti 1.8 ENE max 3.2 Grecale 49 % 1013 hPa 9 cielo coperto +21.6° perc. +20.8° Assenti 4.4 ONO max 5.6 Maestrale 34 % 1013 hPa 12 cielo coperto +23.4° perc. +22.6° Assenti 8.4 O max 8.3 Ponente 30 % 1013 hPa 15 cielo coperto +23° perc. +22.3° Assenti 10.9 O max 9.1 Ponente 34 % 1013 hPa 18 cielo coperto +21.3° perc. +20.5° Assenti 6.4 ONO max 9.8 Maestrale 38 % 1014 hPa 21 nubi sparse +20.5° perc. +19.9° Assenti 1.3 ONO max 4.9 Maestrale 49 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:45 e tramonta alle ore 19:06

