Meteo San Nicola la Strada, le previsioni per la prossima settimana 30 Settembre – 3 Ottobre

Nella notte di Lunedì 30 Settembre, il cielo sarà sereno con una temperatura di circa 16°C. Durante la mattina, il sole porterà le temperature a un picco di 24,1°C a mezzogiorno, mantenendo un’umidità al 29%. Nel pomeriggio, il clima rimarrà stabile con temperature intorno ai 24°C e una leggera brezza. Martedì 1 Ottobre, il cielo sarà ancora sereno, con temperature che raggiungeranno 24,5°C. Tuttavia, da Mercoledì 2 Ottobre, si prevede un deterioramento delle condizioni meteorologiche, con un cielo coperto e possibilità di piogge leggere, con temperature intorno ai 20°C. Giovedì, le piogge moderate continueranno, con accumuli significativi.

Lunedì 30 Settembre

Nella notte di Lunedì 30 Settembre, il tempo si presenterà con cielo sereno e una temperatura che si attesterà intorno ai 16°C. La copertura nuvolosa sarà assente, con un’umidità al 56% e una pressione atmosferica di 1023hPa. La velocità del vento sarà di circa 11,3 km/h proveniente da Nord Est, rendendo la brezza leggera e piacevole. Con il passare delle ore, la temperatura scenderà leggermente, raggiungendo i 15°C alle 04:00, mantenendo sempre condizioni di cielo sereno.

Durante la mattina, il sole continuerà a splendere, con temperature che saliranno rapidamente. Alle 08:00, si registrerà una temperatura di 19°C, mentre a mezzogiorno si raggiungerà il picco di 24,1°C. La copertura nuvolosa rimarrà assente fino alle 12:00, con un’umidità che scenderà fino al 29%. La brezza leggera accompagnerà la mattinata, con venti che varieranno tra 5,3 km/h e 8,9 km/h.

Nel pomeriggio, il clima si manterrà stabile con cielo sereno e temperature che si attesteranno intorno ai 24°C. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 12,3 km/h alle 15:00. L’umidità si manterrà attorno al 30%, rendendo l’aria fresca e gradevole. Le condizioni di bel tempo continueranno a caratterizzare il pomeriggio, con una leggera diminuzione della temperatura verso le ore serali.

La sera porterà con sé un abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 18°C intorno alle 20:00. Il cielo rimarrà sereno, con una leggera copertura nuvolosa che non influenzerà le condizioni generali. La velocità del vento si ridurrà a circa 4 km/h, mantenendo un clima tranquillo e piacevole per le attività all’aperto.

Martedì 1 Ottobre

Nella notte di Martedì 1 Ottobre, il cielo si presenterà sereno con una temperatura che si attesterà intorno ai 17°C. La copertura nuvolosa sarà minima, al 4%, e l’umidità si manterrà al 56%. La velocità del vento sarà di circa 6,9 km/h proveniente da Nord Est, creando una leggera brezza. Con il passare delle ore, la temperatura scenderà leggermente, raggiungendo i 16°C alle 04:00.

Durante la mattina, il clima rimarrà prevalentemente sereno, con temperature che saliranno fino a 24,5°C entro le 12:00. La copertura nuvolosa aumenterà leggermente, ma non ci saranno precipitazioni. L’umidità si manterrà attorno al 41%, rendendo l’aria fresca e piacevole. La velocità del vento varierà tra 2,1 km/h e 10,4 km/h, mantenendo condizioni di brezza leggera.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà con poche nuvole e temperature che si attesteranno intorno ai 24°C. La velocità del vento aumenterà fino a 13,1 km/h, mentre l’umidità si manterrà al 46%. Le condizioni di bel tempo continueranno a caratterizzare il pomeriggio, rendendolo ideale per attività all’aperto.

La sera porterà un aumento della copertura nuvolosa, con il cielo che diventerà coperto. Le temperature scenderanno fino a 19°C intorno alle 20:00. La velocità del vento si ridurrà a circa 3,4 km/h, mantenendo un clima tranquillo. L’umidità aumenterà fino al 60%, preparando il terreno per le condizioni meteorologiche del giorno successivo.

Mercoledì 2 Ottobre

Nella notte di Mercoledì 2 Ottobre, il cielo sarà inizialmente coperto, con una temperatura di circa 18°C. La copertura nuvolosa sarà alta, al 31%, e l’umidità si attesterà al 67%. La velocità del vento sarà molto bassa, intorno ai 1,3 km/h, creando un’atmosfera calma. Con il passare delle ore, la temperatura rimarrà stabile, senza significative variazioni.

Durante la mattina, il cielo rimarrà coperto, con temperature che saliranno fino a 22°C entro le 09:00. La copertura nuvolosa raggiungerà il 100%, e l’umidità si manterrà alta, attorno al 60%. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 8 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative in questa fase della giornata.

Nel pomeriggio, le condizioni meteorologiche si deterioreranno ulteriormente, con il cielo che rimarrà coperto e temperature che si attesteranno intorno ai 23°C. La velocità del vento varierà tra 11,9 km/h e 15,3 km/h, mentre l’umidità aumenterà fino al 58%. Le probabilità di pioggia aumenteranno, rendendo necessaria una preparazione per eventuali rovesci.

La sera porterà con sé piogge leggere, con temperature che si manterranno intorno ai 20°C. La velocità del vento si attesterà intorno ai 10,3 km/h, e l’umidità raggiungerà il 83%. Le condizioni di pioggia leggera continueranno a caratterizzare la serata, con accumuli di pioggia che potrebbero aumentare.

Giovedì 3 Ottobre

Nella notte di Giovedì 3 Ottobre, le condizioni meteorologiche saranno dominate da piogge moderate. La temperatura si attesterà intorno ai 20°C, con una copertura nuvolosa al 94%. L’umidità sarà elevata, al 83%, e la velocità del vento raggiungerà i 11,6 km/h. Le precipitazioni saranno significative, con accumuli di circa 1,39 mm.

Durante la mattina, le piogge continueranno, ma con intensità ridotta. La temperatura rimarrà stabile intorno ai 20°C, mentre la copertura nuvolosa sarà totale. L’umidità si manterrà alta, attorno all’80%, e la velocità del vento varierà tra 11,4 km/h e 9,3 km/h. Le condizioni di pioggia leggera continueranno a caratterizzare la mattinata.

Nel pomeriggio, le piogge si intensificheranno nuovamente, con temperature che si attesteranno intorno ai 20°C. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 15,3 km/h, mentre l’umidità si manterrà al 58%. Le condizioni di pioggia moderata continueranno, rendendo necessaria una preparazione per eventuali rovesci.

La sera porterà con sé un ulteriore aumento delle precipitazioni, con temperature che scenderanno fino a 19°C. La velocità del vento si attesterà intorno ai 10,2 km/h, e l’umidità raggiungerà il 86%. Le condizioni di pioggia moderata continueranno a caratterizzare la serata, con accumuli di pioggia che potrebbero aumentare.

In conclusione, i prossimi giorni presenteranno un inizio di settimana caratterizzato da condizioni di bel tempo, con temperature gradevoli e cielo sereno. Tuttavia, a partire da Mercoledì, si prevede un cambiamento significativo con l’arrivo di piogge e un aumento della copertura nuvolosa. Gli utenti sono invitati a prepararsi per le condizioni meteorologiche variabili, in particolare per le piogge previste nella seconda parte della settimana.

