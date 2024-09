Meteo Sessa Aurunca, le previsioni per domani venerdì 13 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 13 Settembre a Sessa Aurunca indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità, con piogge che si alterneranno a momenti di schiarita. Nella notte, si registreranno forti piogge, con una copertura nuvolosa totale e temperature che si manterranno intorno ai 17,9°C. La situazione migliorerà leggermente durante la mattina, quando si prevedono piogge leggere e una temperatura che salirà fino a 21,4°C. Tuttavia, il vento si presenterà piuttosto sostenuto, con raffiche che raggiungeranno i 42,2 km/h. Nel pomeriggio, le condizioni meteo continueranno a variare, con piogge leggere alternate a nubi sparse. Infine, la sera porterà un miglioramento, con cieli sereni e temperature che scenderanno gradualmente.

Durante la notte, a partire dalle 00:00, Sessa Aurunca sarà colpita da forti piogge, con una copertura nuvolosa al 100% e una temperatura di 17,9°C. La velocità del vento sarà di 16,8 km/h, proveniente da Ovest, con raffiche che potranno arrivare fino a 34,2 km/h. Le precipitazioni saranno intense, con un accumulo di 10,64 mm.

Nella mattina, dalle 06:00 alle 12:00, il tempo rimarrà instabile. Si prevede che la pioggia leggera continui, con temperature che varieranno tra 17,6°C e 21,4°C. La velocità del vento si manterrà intorno ai 25-28 km/h, con direzione Ovest-Sud Ovest. Le precipitazioni saranno minime, con accumuli che non supereranno i 0,55 mm.

Nel pomeriggio, tra le 13:00 e le 17:00, le condizioni meteo inizieranno a migliorare, con piogge leggere che si alterneranno a momenti di nubi sparse. Le temperature scenderanno leggermente, oscillando tra 20,5°C e 18,7°C. Il vento continuerà a soffiare con intensità, raggiungendo i 27,7 km/h. Le precipitazioni saranno contenute, con accumuli che non supereranno i 0,37 mm.

Infine, nella sera, a partire dalle 18:00, il tempo si stabilizzerà notevolmente. Si prevede cielo sereno e temperature che scenderanno fino a 13,8°C. La velocità del vento sarà più contenuta, intorno ai 6,8 km/h, con una direzione prevalentemente settentrionale.

In conclusione, le previsioni del tempo per Sessa Aurunca nei prossimi giorni mostrano un miglioramento delle condizioni meteo. Dopo una giornata di instabilità, si prevede un fine settimana con cieli sereni e temperature più miti. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Venerdì 13 Settembre a Sessa Aurunca

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 forte pioggia +17.9° perc. +18.1° 10.64 mm 16.8 O max 34.2 Ponente 90 % 1005 hPa 3 cielo coperto +16.3° perc. +16.1° prob. 81 % 8.5 ONO max 11.4 Maestrale 79 % 1006 hPa 6 cielo coperto +17.6° perc. +17.2° prob. 69 % 14.8 OSO max 30.1 Libeccio 68 % 1006 hPa 9 pioggia leggera +19.4° perc. +19.1° 0.55 mm 23.3 OSO max 35.3 Libeccio 65 % 1006 hPa 12 pioggia leggera +20.7° perc. +20.4° 0.43 mm 28.7 OSO max 36.7 Libeccio 60 % 1006 hPa 15 nubi sparse +20.3° perc. +19.7° prob. 59 % 23 OSO max 31.6 Libeccio 52 % 1006 hPa 18 pioggia leggera +15.6° perc. +15.2° 0.26 mm 10.6 ONO max 15.2 Maestrale 80 % 1008 hPa 21 cielo sereno +14.5° perc. +14.2° prob. 43 % 6.9 N max 7.6 Tramontana 82 % 1010 hPa Il sole sorge alle ore 06:45 e tramonta alle ore 19:12

