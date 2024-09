Meteo Venezia, le previsioni per domani venerdì 13 settembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo di Venezia per Venerdì 13 Settembre si presenteranno caratterizzate da un clima prevalentemente nuvoloso e da piogge leggere che accompagneranno la giornata. Durante la notte, la città sarà avvolta da un cielo coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 12°C e una leggera probabilità di pioggia. Con l’arrivo della mattina, le condizioni non miglioreranno, poiché continueranno a verificarsi piogge leggere, con temperature che varieranno tra i 11°C e i 12°C. La situazione si manterrà simile anche nel pomeriggio, con un cielo ancora coperto e temperature che raggiungeranno i 14°C. La sera non porterà miglioramenti, con temperature in calo e un cielo sempre nuvoloso.

Durante la notte, a partire dalla mezzanotte, Venezia registrerà un cielo coperto con una temperatura di 12°C. La copertura nuvolosa sarà al 98% e si prevede una leggera pioggia con una probabilità del 50%. La velocità del vento si attesterà intorno ai 24 km/h da Nord-Nord Est.

Nella mattina, dalle 06:00 alle 12:00, le condizioni di pioggia leggera continueranno a persistere, con temperature che varieranno da 11°C a 12°C. La velocità del vento si manterrà tra i 20 km/h e i 23 km/h, mentre la copertura nuvolosa rimarrà al 100%. La probabilità di pioggia si ridurrà progressivamente, ma rimarrà comunque presente.

Nel pomeriggio, tra le 13:00 e le 17:00, il cielo si presenterà ancora coperto, con temperature che raggiungeranno un massimo di 14°C. La velocità del vento si attesterà tra i 19 km/h e i 20 km/h, mantenendo una copertura nuvolosa totale. La probabilità di pioggia scenderà ulteriormente, attestandosi intorno al 6%.

Infine, nella sera, a partire dalle 18:00, le temperature scenderanno fino a 12°C. Il cielo rimarrà coperto, con una copertura nuvolosa che si manterrà sopra il 90%. La velocità del vento continuerà a essere sostenuta, con valori intorno ai 18 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Venezia nei prossimi giorni indicano un miglioramento solo parziale. Sabato e Domenica potrebbero portare schiarite, ma le temperature rimarranno fresche. Pertanto, è consigliabile prepararsi a un clima variabile e portare con sé un ombrello, soprattutto per Venerdì, quando le previsioni meteo evidenziano un’alta probabilità di pioggia.

Tutti i dati meteo di Venerdì 13 Settembre a Venezia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +12° perc. +11.5° prob. 50 % 24.4 NNE max 36.7 Grecale 83 % 1007 hPa 3 pioggia leggera +11.6° perc. +11° 0.31 mm 22.2 N max 33 Tramontana 86 % 1007 hPa 6 pioggia leggera +11.3° perc. +10.8° 0.57 mm 20.3 NNO max 30.3 Maestrale 89 % 1008 hPa 9 pioggia leggera +10.9° perc. +10.3° 0.58 mm 19.8 NO max 28.9 Maestrale 87 % 1009 hPa 12 pioggia leggera +12.1° perc. +11.5° 0.16 mm 23.5 ONO max 28.3 Maestrale 84 % 1010 hPa 15 cielo coperto +14.2° perc. +13.6° prob. 14 % 18.7 O max 25.3 Ponente 74 % 1011 hPa 18 cielo coperto +13.1° perc. +12.5° prob. 3 % 19 O max 32.5 Ponente 78 % 1012 hPa 21 cielo coperto +11.6° perc. +11° Assenti 17.6 O max 23.4 Ponente 85 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 06:50 e tramonta alle ore 19:20

