Previsioni Meteo Aversa: tutti i dettagli per domani lunedì 30 settembre

Le previsioni meteo per Lunedì 30 Settembre a Aversa indicano una giornata caratterizzata da condizioni di cielo sereno e temperature gradevoli. Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 17°C, con una leggera diminuzione nelle ore successive. La copertura nuvolosa rimarrà pressoché assente, garantendo un cielo limpido. La velocità del vento sarà moderata, proveniente principalmente da Nord Est, con raffiche che potrebbero raggiungere i 21,7 km/h. L’umidità si manterrà su valori moderati, intorno al 55%.

Nella mattina, le temperature saliranno rapidamente, raggiungendo i 23,7°C intorno a mezzogiorno. Anche in questa fascia oraria, il cielo sereno continuerà a dominare, con una copertura nuvolosa pari a 0%. La velocità del vento si manterrà tra i 5 km/h e i 10,7 km/h, rendendo l’aria fresca e piacevole. L’umidità scenderà ulteriormente, raggiungendo il 31%.

Il pomeriggio porterà un leggero abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 22°C. Anche in questo caso, il cielo sereno sarà la norma, senza alcuna previsione di precipitazioni. La velocità del vento aumenterà leggermente, con valori che raggiungeranno i 16,5 km/h. L’umidità aumenterà, ma rimarrà comunque su livelli accettabili, intorno al 39%.

La sera si preannuncia altrettanto serena, con temperature che scenderanno fino a 19°C. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, intorno al 2%, e il vento continuerà a soffiare da Nord Ovest con intensità leggera. L’umidità salirà fino al 66%, ma non ci saranno segnali di precipitazioni.

In conclusione, le previsioni del tempo per Aversa nei prossimi giorni indicano una stabilità meteorologica, con temperature che si manterranno su valori gradevoli e un cielo prevalentemente sereno. Non si prevedono cambiamenti significativi, quindi gli abitanti di Aversa potranno godere di un inizio di settimana all’insegna del bel tempo.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +17° perc. +16.2° Assenti 13.6 NE max 21.7 Grecale 55 % 1022 hPa 3 cielo sereno +16.1° perc. +15.3° Assenti 10 NE max 16 Grecale 59 % 1021 hPa 6 cielo sereno +16.2° perc. +15.4° Assenti 9.3 NE max 13.6 Grecale 59 % 1021 hPa 9 cielo sereno +20.8° perc. +20° Assenti 9.3 NE max 9.9 Grecale 39 % 1021 hPa 12 cielo sereno +23.7° perc. +23° Assenti 7.4 ONO max 7.8 Maestrale 31 % 1020 hPa 15 cielo sereno +22.7° perc. +22° Assenti 16.5 O max 12.9 Ponente 39 % 1019 hPa 18 cielo sereno +20° perc. +19.6° Assenti 10 ONO max 12.8 Maestrale 61 % 1019 hPa 21 cielo sereno +19.4° perc. +19.1° Assenti 4.6 N max 6.4 Tramontana 66 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 07:01 e tramonta alle ore 18:42

