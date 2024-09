Previsioni Meteo Aversa: tutti i dettagli per domani mercoledì 25 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 25 Settembre a Aversa indicano una giornata caratterizzata da un inizio piovoso, seguito da un miglioramento nel pomeriggio e una serata con condizioni più serene. I dati meteorologici mostrano temperature che si manterranno relativamente elevate, con valori che varieranno tra i 20°C e i 25°C. La copertura nuvolosa sarà predominante nelle prime ore della giornata, mentre si prevede un progressivo diradamento delle nubi nel pomeriggio.

Durante la notte, Aversa si presenterà con un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 20°C. La velocità del vento sarà leggera, oscillando tra 1 km/h e 4 km/h, proveniente principalmente da sud-est. L’umidità si manterrà alta, attorno al 68%.

Nella mattina, le condizioni meteo subiranno un cambiamento significativo, con l’arrivo di pioggia leggera. Le temperature saliranno leggermente, raggiungendo i 21°C e oltre. La copertura nuvolosa sarà totale, con una probabilità di precipitazioni che si attesterà tra il 56% e il 70%. Il vento continuerà a soffiare da sud-est, con intensità che varierà da 5 km/h a 11 km/h.

Nel pomeriggio, si assisterà a un netto miglioramento delle condizioni atmosferiche. Il cielo si schiarirà, portando a un tempo sereno. Le temperature raggiungeranno il picco di 25°C, con una sensazione di caldo leggermente inferiore. La velocità del vento si manterrà moderata, intorno ai 15 km/h, e l’umidità inizierà a diminuire, scendendo sotto il 60%.

La sera porterà un cielo con nubi sparse, ma senza precipitazioni significative. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 21°C, con un’ulteriore diminuzione dell’umidità. Il vento si presenterà più leggero, con raffiche che non supereranno i 10 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Aversa nei prossimi giorni evidenziano un miglioramento generale, con temperature che si manterranno sopra la media stagionale. Giovedì e venerdì si prevede un clima prevalentemente sereno, con possibilità di qualche annuvolamento, ma senza piogge significative. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare di queste condizioni favorevoli per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 25 Settembre a Aversa

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +20.6° perc. +20.5° Assenti 1 SSO max 4 Libeccio 68 % 1016 hPa 3 cielo coperto +20.5° perc. +20.4° prob. 7 % 3.1 SE max 9.3 Scirocco 69 % 1016 hPa 6 pioggia leggera +20.8° perc. +20.8° 0.17 mm 4.9 SE max 10.5 Scirocco 70 % 1017 hPa 9 cielo coperto +22.4° perc. +22.4° prob. 56 % 8.6 SSE max 13.2 Scirocco 66 % 1017 hPa 12 pioggia leggera +25° perc. +24.9° 0.1 mm 16.1 SSO max 17.9 Libeccio 53 % 1017 hPa 15 cielo sereno +24.6° perc. +24.5° prob. 45 % 16.2 SSO max 18 Libeccio 55 % 1016 hPa 18 cielo sereno +22.4° perc. +22.5° prob. 42 % 11.2 S max 15.6 Ostro 70 % 1017 hPa 21 nubi sparse +21.7° perc. +21.9° Assenti 8.2 S max 13.4 Ostro 75 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 06:56 e tramonta alle ore 18:50

