Previsioni Meteo Aversa: tutti i dettagli per la prossima settimana 30 Settembre – 3 Ottobre

Lunedì 30 Settembre

Nella notte di Lunedì 30 Settembre, il cielo si presenterà sereno con una temperatura che si attesterà intorno ai 17,1°C. La temperatura percepita sarà leggermente più bassa, a 16,2°C. La velocità del vento sarà di circa 13,9 km/h proveniente da Nord Est, con raffiche che raggiungeranno i 22 km/h. L’umidità si manterrà al 51%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1022 hPa. Non si registreranno precipitazioni.

Nella mattina, il cielo rimarrà sereno e la temperatura salirà fino a 23,5°C alle ore 12:00. La temperatura percepita sarà di 22,7°C. La velocità del vento varierà tra 6,8 km/h e 10,8 km/h, mantenendosi prevalentemente da Nord Ovest. L’umidità si attesterà attorno al 31%, con una pressione atmosferica in calo a 1020 hPa. Anche in questa fascia oraria non si prevedono precipitazioni.

Nel pomeriggio, il cielo continuerà a essere sereno, con una temperatura massima di 23,7°C alle ore 13:00. La temperatura percepita sarà di 23°C. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 16,4 km/h alle ore 15:00, sempre da Ovest. L’umidità salirà al 39%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1019 hPa. Non si registreranno precipitazioni.

Infine, nella sera, il cielo rimarrà sereno con una temperatura che scenderà a 19,1°C alle ore 22:00. La temperatura percepita sarà di 18,7°C. La velocità del vento si ridurrà a circa 5 km/h. L’umidità aumenterà fino al 64%, mentre la pressione atmosferica si attesterà a 1019 hPa. Non si prevedono precipitazioni.

Martedì 1 Ottobre

Nella notte di Martedì 1 Ottobre, il cielo si presenterà sereno con una temperatura di 18,4°C. La temperatura percepita sarà di 17,7°C. La velocità del vento si manterrà bassa, attorno ai 7,1 km/h, proveniente da Nord Est. L’umidità si attesterà al 55%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1019 hPa. Non si registreranno precipitazioni.

Durante la mattina, il cielo rimarrà sereno e la temperatura salirà fino a 23,7°C alle ore 12:00. La temperatura percepita sarà di 23,3°C. La velocità del vento varierà tra 3,5 km/h e 9,1 km/h, mantenendosi prevalentemente da Sud Ovest. L’umidità si attesterà attorno al 46%, con una pressione atmosferica in calo a 1016 hPa. Anche in questa fascia oraria non si prevedono precipitazioni.

Nel pomeriggio, il cielo presenterà poche nuvole con una temperatura massima di 23,6°C alle ore 13:00. La temperatura percepita sarà di 23,2°C. La velocità del vento si manterrà attorno ai 13,8 km/h. L’umidità salirà al 47%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1015 hPa. Non si registreranno precipitazioni.

Nella sera, il cielo diventerà coperto con una temperatura che scenderà a 19,2°C alle ore 23:00. La temperatura percepita sarà di 18,8°C. La velocità del vento si ridurrà a circa 4,5 km/h. L’umidità aumenterà fino al 64%, mentre la pressione atmosferica si attesterà a 1014 hPa. Non si prevedono precipitazioni.

Mercoledì 2 Ottobre

Nella notte di Mercoledì 2 Ottobre, il cielo sarà caratterizzato da nubi sparse con una temperatura di 18,9°C. La temperatura percepita sarà di 18,6°C. La velocità del vento sarà molto bassa, attorno ai 1,3 km/h, proveniente da Nord. L’umidità si attesterà al 66%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1014 hPa. Non si registreranno precipitazioni.

Durante la mattina, il cielo si presenterà coperto con una temperatura che salirà fino a 23°C alle ore 11:00. La temperatura percepita sarà di 22,8°C. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 14,2 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 56%, con una pressione atmosferica in calo a 1011 hPa. Non si prevedono precipitazioni.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà coperto con una temperatura massima di 23,4°C alle ore 13:00. La temperatura percepita sarà di 23,3°C. La velocità del vento si manterrà attorno ai 15,3 km/h. L’umidità salirà al 56%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1010 hPa. Non si registreranno precipitazioni.

Nella sera, si prevedono piogge leggere con una temperatura che scenderà a 20,8°C alle ore 20:00. La temperatura percepita sarà di 21°C. La velocità del vento sarà di circa 13,2 km/h. L’umidità aumenterà fino al 78%, mentre la pressione atmosferica si attesterà a 1009 hPa. Si registreranno precipitazioni.

Giovedì 3 Ottobre

Nella notte di Giovedì 3 Ottobre, si prevedono piogge moderate con una temperatura di 20,9°C. La temperatura percepita sarà di 21,1°C. La velocità del vento sarà di circa 15,5 km/h, proveniente da Sud – Sud Ovest. L’umidità si attesterà al 78%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1008 hPa. Si registreranno precipitazioni.

Durante la mattina, il cielo rimarrà coperto con una temperatura che si manterrà attorno ai 20,9°C. La temperatura percepita sarà di 21°C. La velocità del vento varierà tra 10,4 km/h e 15,5 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 74%, con una pressione atmosferica in calo a 1008 hPa. Si registreranno precipitazioni.

Nel pomeriggio, il cielo continuerà a essere coperto con una temperatura massima di 22,8°C alle ore 15:00. La temperatura percepita sarà di 22,7°C. La velocità del vento si manterrà attorno ai 15,3 km/h. L’umidità salirà al 60%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1009 hPa. Si registreranno precipitazioni.

Nella sera, si prevedono piogge leggere con una temperatura che scenderà a 20,8°C alle ore 23:00. La temperatura percepita sarà di 21,1°C. La velocità del vento sarà di circa 15,6 km/h. L’umidità aumenterà fino al 81%, mentre la pressione atmosferica si attesterà a 1008 hPa. Si registreranno precipitazioni.

In conclusione, i prossimi giorni porteranno un cielo sereno e temperature gradevoli, seguiti da un aumento della nuvolosità e precipitazioni a partire da Mercoledì. Si consiglia di prepararsi per un cambio di tempo, soprattutto per Giovedì, quando le piogge saranno più consistenti.

