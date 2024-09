Previsioni Meteo Avola: il bollettino per domani sabato 28 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Avola di Sabato 28 Settembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con temperature che si manterranno su valori piuttosto elevati. Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, favorendo un abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 25°C. Con l’arrivo della mattina, si assisterà a un aumento della temperatura, che raggiungerà i 29°C entro le ore centrali della giornata. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, garantendo un’ottima visibilità e un clima gradevole.

Durante il pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno attorno ai 28-29°C, con una leggera diminuzione prevista verso le ore serali. La velocità del vento si manterrà moderata, con raffiche che potranno raggiungere i 25,6 km/h. La sera porterà un incremento della nuvolosità, ma senza precipitazioni significative, con temperature che scenderanno gradualmente fino a circa 23°C.

Nel dettaglio, la notte si presenterà con cielo sereno e temperature che si aggireranno attorno ai 25°C, mentre la mattina sarà caratterizzata da un clima mite e soleggiato, con valori che toccheranno i 29°C. Nel pomeriggio, ci sarà una leggera diminuzione della temperatura, ma il clima rimarrà comunque piacevole, con una copertura nuvolosa che aumenterà leggermente verso la sera, senza però compromettere la qualità del tempo.

In conclusione, le previsioni del tempo per Avola nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni favorevoli, con temperature che si manterranno sopra la media stagionale. Si prevede che la settimana successiva continuerà a presentare un clima stabile e soleggiato, rendendo ideale il periodo per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Sabato 28 Settembre a Avola

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +24.8° perc. +25° Assenti 10.5 O max 12.2 Ponente 64 % 1012 hPa 4 poche nuvole +24.3° perc. +24.5° Assenti 11.1 O max 13.9 Ponente 66 % 1012 hPa 7 cielo sereno +26.6° perc. +26.6° Assenti 10.4 O max 17.1 Ponente 60 % 1013 hPa 10 cielo sereno +29.4° perc. +30.1° Assenti 2.9 SSO max 15.4 Libeccio 50 % 1013 hPa 13 cielo sereno +29.4° perc. +30.7° Assenti 8.5 OSO max 21 Libeccio 53 % 1012 hPa 16 poche nuvole +27.5° perc. +28.6° Assenti 8.3 NNO max 23.7 Maestrale 59 % 1013 hPa 19 nubi sparse +24.6° perc. +25.2° Assenti 13 NNE max 18 Grecale 78 % 1015 hPa 22 nubi sparse +23.7° perc. +24.2° Assenti 7.7 NNE max 12 Grecale 79 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:54 e tramonta alle ore 18:43

