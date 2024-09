Previsioni Meteo Avola: il bollettino per il weekend 6 – 8 Settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Avola evidenziano un fine settimana all’insegna della stabilità e delle temperature gradevoli. Venerdì sarà caratterizzato da cieli sereni e un graduale aumento delle temperature, mentre sabato e domenica si alterneranno nubi sparse e copertura nuvolosa. Il vento sarà prevalentemente leggero e l’umidità si manterrà su valori medi. Si consiglia di essere pronti per possibili lievi variazioni delle condizioni atmosferiche, ma nel complesso il weekend si prospetta ideale per svolgere attività all’aperto.

Venerdì 6 Settembre

Notte

Durante la notte a Avola, si prevedono nubi sparse con una copertura nuvolosa del 75%. Le temperature si manterranno intorno ai +27°C, con una percezione di +29°C. Il vento soffierà a 13,1km/h provenendo da Ovest – Sud Ovest, con raffiche fino a 17,2km/h. L’umidità sarà del 70% e la pressione atmosferica sarà di 1012hPa.

Mattina

La mattina proseguirà con nubi sparse e una copertura nuvolosa del 71%. Le temperature saliranno leggermente, raggiungendo i +30,5°C, con una percezione di +32,8°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 9,5km/h proveniente da Sud Est. L’umidità si attesterà al 55%.

Pomeriggio

Nel pomeriggio il cielo si presenterà sereno, con una copertura nuvolosa dello 0%. Le temperature massime saranno di +31°C, con una percezione di +34,1°C. Il vento soffierà a 14,2km/h provenendo da Sud – Sud Est. L’umidità si manterrà al 57%.

Sera

In serata il cielo rimarrà sereno, con una copertura nuvolosa dello 0%. Le temperature si abbasseranno leggermente, attestandosi intorno ai +27,7°C, con una percezione di +30,6°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 7,9km/h proveniente da Sud – Sud Ovest. L’umidità aumenterà al 74%.

Sabato 7 Settembre

Notte

Durante la notte a Avola, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa dello 1%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +27,2°C, con una percezione di +29,4°C. Il vento soffierà a 10,1km/h provenendo da Ovest – Sud Ovest. L’umidità sarà del 72%.

Mattina

La mattina inizierà con un cielo sereno, ma con una copertura nuvolosa del 27%. Le temperature saliranno fino a +31,3°C, con una percezione di +33,4°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 9,5km/h proveniente da Est – Sud Est. L’umidità si attesterà al 52%.

Pomeriggio

Nel pomeriggio il cielo si presenterà coperto, con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature massime saranno di +30,2°C, con una percezione di +33,1°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 6,1km/h proveniente da Sud – Sud Est. L’umidità aumenterà al 59%.

Sera

In serata il cielo rimarrà coperto, con una copertura nuvolosa del 77%. Le temperature si manterranno intorno ai +26,7°C, con una percezione di +28,8°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 4,2km/h proveniente da Sud. L’umidità aumenterà al 76%.

Domenica 8 Settembre

Notte

Durante la notte a Avola, si prevedono nubi sparse con una copertura nuvolosa del 52%. Le temperature si manterranno intorno ai +27,5°C, con una percezione di +28,6°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 2,2km/h proveniente da Ovest – Sud Ovest. L’umidità sarà del 59%.

Mattina

La mattina inizierà con poche nuvole e una copertura nuvolosa del 23%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +27°C, con una percezione di +28,2°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 0,8km/h proveniente da Est – Sud Est. L’umidità si attesterà al 61%.

Pomeriggio

Nel pomeriggio il cielo si presenterà con nubi sparse e una copertura nuvolosa del 56%. Le temperature massime saranno di +30°C, con una percezione di +31,2°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 11,1km/h proveniente da Est. L’umidità si manterrà al 51%.

Sera

In serata il cielo sarà coperto, con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature si manterranno intorno ai +26,7°C, con una percezione di +28,8°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 4,2km/h proveniente da Sud. L’umidità aumenterà al 80%.

Conclusioni

