Previsioni Meteo Bologna: il bollettino per domani mercoledì 11 settembre

Le previsioni meteo per Bologna di Mercoledì 11 Settembre indicano una giornata caratterizzata da un inizio sereno, che si trasformerà in un pomeriggio nuvoloso. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, con picchi che raggiungeranno i 27°C. La presenza di nuvole sarà più marcata nel pomeriggio e in serata, ma non si prevedono precipitazioni significative. La ventilazione sarà moderata, con raffiche che potranno arrivare fino a 15 km/h.

Nella notte, le condizioni saranno di cielo sereno con una temperatura che si attesterà intorno ai 18°C. L’umidità sarà elevata, intorno al 76%, e il vento si presenterà debole, proveniente da sud. Con l’arrivo della mattina, il cielo rimarrà prevalentemente sereno, con temperature che saliranno rapidamente fino a raggiungere i 24°C entro le ore centrali della giornata. La copertura nuvolosa sarà minima, con una percentuale di nuvole che non supererà il 7%.

Nel pomeriggio, si assisterà a un cambiamento significativo: il cielo diventerà completamente coperto, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100%. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 27°C, mentre l’umidità aumenterà, portandosi al 46%. La ventilazione si farà più intensa, con raffiche che potranno toccare i 15 km/h. Nonostante la nuvolosità, non si prevedono piogge, con una probabilità di precipitazioni che rimarrà bassa.

Con l’arrivo della sera, il cielo continuerà a essere coperto, con temperature che scenderanno gradualmente fino a 19°C. L’umidità si manterrà alta, intorno al 74%, e il vento sarà moderato, con intensità che potrà arrivare a 13 km/h. Anche in questo frangente, non si prevedono fenomeni di pioggia.

In conclusione, le previsioni del tempo per Bologna nei prossimi giorni indicano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Tuttavia, si prevede un aumento della nuvolosità, specialmente nel fine settimana, senza significative possibilità di pioggia. Gli amanti del sole potranno approfittare delle prime ore della giornata, mentre nel pomeriggio sarà opportuno prepararsi a un cielo più coperto.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 11 Settembre a Bologna

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +18.2° perc. +18.1° Assenti 4.8 S max 5.5 Ostro 76 % 1010 hPa 3 cielo sereno +17.4° perc. +17.2° Assenti 3.1 OSO max 3.5 Libeccio 79 % 1009 hPa 6 poche nuvole +18.3° perc. +18.3° Assenti 3.2 ONO max 3.7 Maestrale 78 % 1009 hPa 9 cielo sereno +23.6° perc. +23.5° Assenti 4.2 NNE max 4.2 Grecale 57 % 1009 hPa 12 nubi sparse +26.5° perc. +26.5° Assenti 6.5 NE max 4.6 Grecale 47 % 1007 hPa 15 cielo coperto +27.1° perc. +27.2° prob. 13 % 5.1 NE max 7.7 Grecale 46 % 1006 hPa 18 cielo coperto +21.9° perc. +21.8° prob. 13 % 6.7 SE max 15.2 Scirocco 65 % 1005 hPa 21 cielo coperto +19.5° perc. +19.5° prob. 18 % 13.4 SSO max 26.4 Libeccio 76 % 1005 hPa Il sole sorge alle ore 06:52 e tramonta alle ore 19:27

