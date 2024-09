Previsioni Meteo Castel Volturno: tutti i dettagli per domani sabato 21 settembre

MeteoWeb

Sabato 21 Settembre a Castel Volturno si prevede una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche prevalentemente serene, con un incremento della copertura nuvolosa nel corso della sera. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, oscillando tra i 19,7°C della notte e i 25,5°C nel primo pomeriggio. I venti saranno leggeri, con una velocità che non supererà i 16,4 km/h, provenienti principalmente da direzioni variabili. L’umidità si attesterà attorno al 66%, garantendo un comfort climatico accettabile.

Durante la notte, il cielo si presenterà sereno con una temperatura che scenderà gradualmente fino a 19,1°C alle 02:00. La copertura nuvolosa sarà assente, e i venti soffieranno da Nord Est con intensità di 13,5 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 72%, creando un’atmosfera fresca e piacevole.

Nella mattina, il sole dominerà il cielo, portando le temperature a salire rapidamente. Alle 09:00, si registrerà una temperatura di 23,5°C, con una leggera brezza da Est. La copertura nuvolosa rimarrà sotto il 2%, garantendo un’ottima visibilità e condizioni ideali per attività all’aperto. L’umidità scenderà fino al 51%, rendendo l’aria più secca e confortevole.

Il pomeriggio si prevede altrettanto soleggiato, con temperature che raggiungeranno il picco di 25,5°C alle 12:00. Le nuvole inizieranno a fare la loro comparsa, ma la copertura rimarrà limitata a poche nuvole fino alle 15:00, quando si registrerà un incremento della nuvolosità. I venti continueranno a soffiare leggeri, con una velocità che varierà tra i 12,2 km/h e i 16,4 km/h.

Con l’arrivo della sera, la situazione meteorologica cambierà leggermente. A partire dalle 20:00, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che raggiungeranno il 74% di copertura alle 23:00. Le temperature si manterranno intorno ai 21°C, creando un clima mite e piacevole per le attività serali. I venti si attenueranno ulteriormente, mantenendosi sotto i 8,4 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Castel Volturno indicano una giornata di Sabato 21 Settembre caratterizzata da condizioni favorevoli, con temperature gradevoli e cieli sereni, seguiti da un incremento della nuvolosità in sera. Nei prossimi giorni, si prevede un ulteriore aumento della copertura nuvolosa e un abbassamento delle temperature, rendendo opportuno tenere d’occhio le previsioni del tempo per eventuali cambiamenti.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +19.7° perc. +19.6° Assenti 13.8 NE max 17.4 Grecale 70 % 1018 hPa 3 cielo sereno +18.9° perc. +18.7° Assenti 14.3 NE max 17.5 Grecale 72 % 1018 hPa 6 cielo sereno +19.1° perc. +18.8° Assenti 12.4 NE max 15.4 Grecale 68 % 1019 hPa 9 cielo sereno +23.5° perc. +23.2° Assenti 10.3 ENE max 12.7 Grecale 51 % 1020 hPa 12 cielo sereno +25.5° perc. +25.3° Assenti 6 SSO max 8.1 Libeccio 45 % 1018 hPa 15 poche nuvole +23.7° perc. +23.6° Assenti 15.3 OSO max 15 Libeccio 58 % 1018 hPa 18 poche nuvole +22° perc. +22° Assenti 5.7 NO max 6.1 Maestrale 66 % 1019 hPa 21 nubi sparse +21.4° perc. +21.4° Assenti 6.6 N max 6.6 Tramontana 68 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 06:53 e tramonta alle ore 18:58

