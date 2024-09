Previsioni Meteo Castelfranco Emilia: tutti i dettagli per domani sabato 21 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Castelfranco Emilia di Sabato 21 Settembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente nuvolose, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, si osserveranno nubi sparse e una temperatura che si attesterà intorno ai 15,5°C. La copertura nuvolosa aumenterà progressivamente, raggiungendo il 79% entro la sera. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 6,7 km/h.

Durante la mattina, il cielo continuerà a presentarsi con poche nuvole e una temperatura che salirà fino a 22,2°C intorno a mezzogiorno. L’umidità si manterrà su valori relativamente alti, oscillando tra il 58% e il 64%. La velocità del vento varierà tra i 4,9 km/h e i 6,7 km/h, rendendo l’aria fresca e gradevole.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo confermano una leggera diminuzione delle temperature, che si stabilizzeranno attorno ai 19,7°C. La copertura nuvolosa rimarrà attorno al 54%, con condizioni di stabilità atmosferica e assenza di precipitazioni. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 67%.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, con valori che si attesteranno intorno ai 17,4°C. La copertura nuvolosa sarà in aumento, con un 79% di nuvole nel cielo. La velocità del vento si manterrà costante, rendendo l’atmosfera fresca e piacevole.

In conclusione, le previsioni meteo per Castelfranco Emilia nei prossimi giorni mostrano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti e una copertura nuvolosa che potrebbe aumentare. Non si prevedono precipitazioni significative, rendendo il fine settimana ideale per attività all’aperto, anche se sarà opportuno tenere in considerazione l’umidità e le condizioni di vento.

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +15.5° perc. +15.4° Assenti 3.3 OSO max 4.9 Libeccio 85 % 1022 hPa 3 nubi sparse +15.7° perc. +15.6° Assenti 3.9 O max 4.6 Ponente 85 % 1022 hPa 6 nubi sparse +16.1° perc. +16° Assenti 4.8 ONO max 5.3 Maestrale 85 % 1022 hPa 9 nubi sparse +19.9° perc. +19.7° Assenti 3.8 N max 4.4 Tramontana 69 % 1022 hPa 12 poche nuvole +22.2° perc. +22° Assenti 5.7 ENE max 6.4 Grecale 58 % 1021 hPa 15 nubi sparse +22.4° perc. +22.2° Assenti 4.1 ESE max 6.3 Scirocco 56 % 1020 hPa 18 nubi sparse +18.5° perc. +18.2° Assenti 5.1 S max 6.7 Ostro 71 % 1020 hPa 21 nubi sparse +17.4° perc. +17.2° Assenti 6.1 S max 6.4 Ostro 75 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 07:05 e tramonta alle ore 19:09

