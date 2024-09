Previsioni Meteo Cernusco sul Naviglio: tutti i dettagli per domani martedì 17 settembre

MeteoWeb

Martedì 17 Settembre a Cernusco sul Naviglio si preannuncia una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche variabili. Durante la notte, si registreranno nubi sparse con temperature che si attesteranno intorno ai 14,1°C. Con l’arrivo della mattina, le condizioni si deterioreranno, portando a piogge leggere che continueranno fino al primo pomeriggio. Le temperature percepite si manterranno attorno ai 12-14°C, mentre l’umidità si attesterà su valori elevati, intorno all’85%. Nel pomeriggio, il cielo si presenterà coperto, con una leggera attenuazione delle precipitazioni. La sera vedrà un parziale miglioramento, con un ritorno a nubi sparse e temperature in calo.

Durante la notte, le previsioni meteo indicano un cielo prevalentemente coperto da nubi sparse. Le temperature si manterranno intorno ai 14°C, con una leggera brezza proveniente da Nord Est. L’umidità sarà piuttosto alta, raggiungendo il 57%.

Con l’arrivo della mattina, le condizioni cambieranno drasticamente. Le piogge leggere inizieranno a manifestarsi, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100%. Le temperature scenderanno leggermente, attestandosi tra i 12,8°C e i 13,6°C. La velocità del vento si manterrà attorno ai 12-15 km/h, con raffiche che potranno superare i 30 km/h. L’umidità aumenterà ulteriormente, raggiungendo il 90%.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un cielo coperto, ma con una diminuzione delle precipitazioni. Le temperature saliranno leggermente, arrivando fino a 15,7°C. La copertura nuvolosa si manterrà alta, intorno al 97%, con una probabilità di pioggia che si attesterà attorno al 60%. Anche la velocità del vento si ridurrà, mantenendosi su valori più contenuti.

La sera porterà un miglioramento parziale, con un ritorno a nubi sparse. Le temperature scenderanno nuovamente, attestandosi intorno ai 12-13°C. L’umidità rimarrà alta, ma le precipitazioni dovrebbero cessare, permettendo una leggera ripresa della visibilità.

In conclusione, le previsioni meteo per Cernusco sul Naviglio nei prossimi giorni evidenziano un miglioramento delle condizioni atmosferiche. Dopo una giornata di piogge e cieli coperti, si prevede un ritorno a condizioni più stabili e soleggiate. Mercoledì e giovedì potrebbero portare cieli sereni e temperature in aumento, rendendo le giornate più gradevoli. Pertanto, si consiglia di tenere d’occhio gli aggiornamenti per eventuali cambiamenti nelle previsioni del tempo.

Tutti i dati meteo di Martedì 17 Settembre a Cernusco sul Naviglio

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +14.1° perc. +13° Assenti 8.7 NE max 19.9 Grecale 57 % 1013 hPa 3 nubi sparse +13.9° perc. +13° Assenti 10.7 ENE max 32.6 Grecale 64 % 1015 hPa 6 nubi sparse +13.2° perc. +12.7° prob. 12 % 12.9 ESE max 35.2 Scirocco 85 % 1017 hPa 9 pioggia leggera +12.9° perc. +12.4° 0.25 mm 15.9 ESE max 35.9 Scirocco 86 % 1019 hPa 12 pioggia leggera +13.6° perc. +13.2° 0.34 mm 8.3 N max 10.9 Tramontana 86 % 1019 hPa 15 cielo coperto +15.7° perc. +15.1° prob. 63 % 9 NO max 11.4 Maestrale 70 % 1019 hPa 18 nubi sparse +13.6° perc. +13° prob. 39 % 6.9 NO max 13.2 Maestrale 79 % 1020 hPa 21 nubi sparse +12.7° perc. +12° Assenti 5.9 NNO max 7.2 Maestrale 78 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 07:07 e tramonta alle ore 19:24

