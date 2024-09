Previsioni Meteo Ercolano: il bollettino per domani sabato 14 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Sabato 14 Settembre a Ercolano si presenteranno con un inizio di giornata caratterizzato da condizioni di instabilità, seguite da un miglioramento nel corso della mattinata. La notte precedente avrà visto la presenza di pioggia leggera, con una temperatura che si attesterà intorno ai 18°C. Con il passare delle ore, le condizioni meteo si stabilizzeranno, portando a un pomeriggio prevalentemente sereno e con temperature che raggiungeranno i 22°C. Tuttavia, la sera porterà nuovamente nubi e possibilità di pioggia.

Durante la notte, da mezzanotte fino alle prime luci dell’alba, Ercolano sperimenterà pioggia leggera con una copertura nuvolosa che si aggirerà intorno al 32%. La temperatura si manterrà attorno ai 18°C, con una temperatura percepita leggermente inferiore. La velocità del vento sarà moderata, proveniente da Ovest-Nord Ovest, con raffiche che potranno raggiungere i 20,6 km/h. L’umidità si attesterà intorno al 68%, creando un’atmosfera piuttosto umida.

Con l’arrivo della mattina, si assisterà a un graduale miglioramento delle condizioni meteo. Dalle 06:00 alle 12:00, il cielo si presenterà sereno o con poche nuvole, con temperature che saliranno fino a raggiungere i 22°C. La velocità del vento rimarrà contenuta, oscillando tra i 5 e i 11 km/h, e l’umidità inizierà a scendere, portandosi intorno al 35%. Questo periodo di stabilità favorirà attività all’aperto e momenti di svago.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano una continuazione di condizioni favorevoli, con temperature che si manterranno attorno ai 21-22°C. Le nuvole saranno poche e la probabilità di precipitazioni sarà minima, rendendo il pomeriggio ideale per passeggiate e attività all’aperto. Tuttavia, la situazione cambierà nuovamente nella sera, quando si prevede un aumento della copertura nuvolosa e la possibilità di pioggia leggera a partire dalle 21:00. La temperatura scenderà a circa 20°C, con un incremento dell’umidità.

In conclusione, le previsioni meteo per Sabato 14 Settembre a Ercolano evidenziano un inizio di giornata instabile, seguito da un miglioramento significativo durante la mattina e il pomeriggio. Tuttavia, la sera porterà nuovamente condizioni di instabilità, con possibilità di pioggia. Nei giorni successivi, si prevede un’alternanza di sole e nuvole, con temperature che si manterranno gradevoli, rendendo il clima complessivamente piacevole per le attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Sabato 14 Settembre a Ercolano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +18° perc. +17.6° 0.31 mm 16.6 ONO max 20.6 Maestrale 68 % 1010 hPa 3 pioggia leggera +17.2° perc. +16.7° 0.13 mm 7.6 NNO max 13 Maestrale 67 % 1010 hPa 6 nubi sparse +17.4° perc. +16.7° prob. 20 % 5.7 NE max 6.9 Grecale 59 % 1011 hPa 9 cielo sereno +20.4° perc. +19.6° prob. 2 % 5.2 NNE max 7 Grecale 40 % 1012 hPa 12 cielo sereno +22.2° perc. +21.4° Assenti 16.3 ONO max 14.4 Maestrale 37 % 1012 hPa 15 poche nuvole +21.4° perc. +20.7° Assenti 16.4 O max 15.6 Ponente 44 % 1012 hPa 18 poche nuvole +21.4° perc. +20.6° prob. 2 % 16.2 NO max 17 Maestrale 41 % 1013 hPa 21 pioggia leggera +20.3° perc. +19.6° 0.11 mm 8.1 N max 12.1 Tramontana 47 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:45 e tramonta alle ore 19:08

