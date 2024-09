Previsioni Meteo Ferrara: tutti i dettagli per domani giovedì 19 settembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo di Ferrara per Giovedì 19 Settembre si presenteranno caratterizzate da un’abbondante copertura nuvolosa e da frequenti piogge leggere. Durante la notte, le temperature si manterranno intorno ai 13,9°C e 14,7°C, con una leggera pioggia che accompagnerà le ore più buie. La velocità del vento varierà tra i 11,7 km/h e i 14,4 km/h, proveniente principalmente da direzioni settentrionali. L’umidità si attesterà attorno al 90%, creando una sensazione di maggiore freschezza.

Nella mattina, le condizioni non subiranno significative variazioni. La pioggia leggera continuerà a cadere, con temperature che si alzeranno fino a raggiungere i 18,8°C intorno alle 10:00. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo punte di 21,2 km/h, mantenendo una direzione prevalentemente da est-nord-est. L’umidità rimarrà elevata, oscillando tra il 70% e il 82%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1016 hPa.

Nel pomeriggio, si assisterà a un parziale miglioramento, con un passaggio a cielo coperto e una lieve diminuzione delle precipitazioni. Le temperature potranno raggiungere un massimo di 20,3°C alle 15:00, mentre il vento si presenterà più moderato, con velocità attorno ai 14,5 km/h. Tuttavia, non mancheranno brevi rovesci di pioggia, con accumuli che si attesteranno intorno ai 0,37 mm.

La sera porterà un ritorno delle piogge, con temperature che scenderanno nuovamente fino a 16,2°C. Le precipitazioni continueranno a essere leggere, con una velocità del vento che si ridurrà, mantenendosi attorno ai 5 km/h. L’umidità rimarrà alta, superando l’84%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1018 hPa.

In conclusione, le previsioni meteo per Ferrara nei prossimi giorni indicano un proseguimento di condizioni variabili. Venerdì si prevede un lieve miglioramento con una diminuzione delle piogge, mentre nel fine settimana si potrebbero registrare schiarite e temperature in aumento. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti, poiché il clima autunnale può riservare sorprese.

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +13.9° perc. +13.7° 0.33 mm 14.4 NO max 22.7 Maestrale 92 % 1017 hPa 3 pioggia leggera +14.7° perc. +14.5° 0.14 mm 12.8 NNO max 25.4 Maestrale 87 % 1015 hPa 6 pioggia leggera +15.6° perc. +15.4° 0.35 mm 11.9 N max 29 Tramontana 82 % 1015 hPa 9 pioggia leggera +18.4° perc. +18.3° 0.51 mm 18.8 ENE max 36.9 Grecale 74 % 1016 hPa 12 pioggia leggera +18.7° perc. +18.5° 0.13 mm 21.7 ENE max 38.6 Grecale 72 % 1016 hPa 15 cielo coperto +20.3° perc. +20.2° prob. 42 % 14.5 E max 26.2 Levante 66 % 1016 hPa 18 pioggia leggera +16.7° perc. +16.6° 0.29 mm 6.9 ESE max 7.8 Scirocco 84 % 1017 hPa 21 pioggia leggera +16.3° perc. +16.2° 0.31 mm 7.1 N max 9.2 Tramontana 87 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 07:00 e tramonta alle ore 19:11

