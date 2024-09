Previsioni Meteo Genova: il bollettino per domani domenica 15 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 15 Settembre a Genova indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene e temperature gradevoli. Durante la notte, si registreranno nubi sparse con una temperatura che si attesterà intorno ai 15,6°C. Con il passare delle ore, la situazione migliorerà ulteriormente, portando a un mattino di cielo sereno e temperature che raggiungeranno i 22,2°C nel tardo mattino. Nel pomeriggio, il clima rimarrà stabile, con valori che si manterranno attorno ai 22°C. La sera si presenterà fresca, con temperature che scenderanno fino a 16,3°C.

Durante la notte, a partire dalle 00:00, si osserveranno nubi sparse con una temperatura di 15,6°C e una leggera brezza proveniente da nord. La copertura nuvolosa si ridurrà nel corso delle ore, portando a un cielo più sereno. Alle 06:00, la temperatura salirà a 15,6°C con una diminuzione della copertura nuvolosa al 37%.

Nel mattino, il cielo si presenterà completamente sereno. Alle 08:00, la temperatura raggiungerà i 19,6°C, mentre alle 10:00 si attesterà a 21,1°C. L’assenza di precipitazioni e l’umidità che si manterrà attorno al 49% garantiranno una sensazione di benessere. I venti saranno leggeri, con velocità che varieranno tra i 3,2 km/h e i 7,7 km/h.

Nel pomeriggio, le temperature continueranno a mantenersi elevate, con un picco di 22,3°C alle 13:00. La situazione meteo rimarrà stabile, con cielo sereno e assenza di precipitazioni. La brezza leggera accompagnerà il pomeriggio, rendendo l’atmosfera piacevole per attività all’aperto.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere, raggiungendo i 16,3°C alle 23:00. Anche in questo frangente, il cielo rimarrà sereno, con una leggera brezza che accompagnerà la chiusura della giornata.

In conclusione, le previsioni del tempo per Genova indicano una giornata di sole e temperature gradevoli, ideale per trascorrere del tempo all’aperto. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che si stabilizzeranno su valori simili. Pertanto, gli abitanti e i visitatori di Genova potranno godere di un clima favorevole anche nei prossimi giorni.

Tutti i dati meteo di Domenica 15 Settembre a Genova

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +15.6° perc. +14.5° Assenti 8.7 N max 8.6 Tramontana 52 % 1016 hPa 3 nubi sparse +14.9° perc. +13.9° Assenti 7.5 NNE max 6.2 Grecale 55 % 1015 hPa 6 nubi sparse +15.6° perc. +14.7° Assenti 6.9 NE max 5.6 Grecale 56 % 1015 hPa 9 cielo sereno +20.4° perc. +19.7° Assenti 5.3 SE max 7.6 Scirocco 46 % 1014 hPa 12 cielo sereno +22.2° perc. +21.8° Assenti 8.6 S max 8.3 Ostro 51 % 1013 hPa 15 cielo sereno +21.4° perc. +21° Assenti 10.1 S max 10.7 Ostro 57 % 1013 hPa 18 cielo sereno +17.4° perc. +17.2° Assenti 2.9 SSE max 6 Scirocco 75 % 1013 hPa 21 cielo sereno +16.4° perc. +16.2° Assenti 5.1 NE max 5.4 Grecale 79 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 07:07 e tramonta alle ore 19:29

