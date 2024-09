Previsioni Meteo Genova: il bollettino per domani martedì 1 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Martedì 1 Ottobre a Genova indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto e temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 16°C, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100%. La brezza leggera proveniente da Nord-Nord Est accompagnerà la notte, mantenendo l’umidità intorno all’83%.

Nella mattina, si assisterà a un lieve miglioramento con la presenza di nubi sparse, ma il cielo rimarrà in gran parte coperto. Le temperature saliranno fino a 20°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 10 km/h. L’umidità si manterrà su valori compresi tra il 63% e il 68%, favorendo una sensazione di freschezza.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un ritorno a un cielo completamente coperto, con temperature che scenderanno gradualmente fino a 18°C. L’intensità del vento rimarrà debole, con una velocità che non supererà i 6 km/h. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 77%, rendendo l’aria piuttosto umida e fresca.

La sera si presenterà con condizioni simili, con un cielo coperto e temperature che si stabilizzeranno intorno ai 16°C. La brezza leggera continuerà a soffiare, ma senza apportare significativi cambiamenti alle condizioni atmosferiche. L’umidità si manterrà alta, attorno all’83%, e non si prevedono precipitazioni significative.

In conclusione, le previsioni meteo per Genova nei prossimi giorni evidenziano una persistenza di condizioni nuvolose e temperature moderate. Domani, si prevede un leggero miglioramento con possibili schiarite, mentre dopodomani potrebbe esserci un ulteriore aumento delle temperature, accompagnato da un cielo più sereno. Tuttavia, l’umidità rimarrà elevata, influenzando la percezione del caldo. Si consiglia di prepararsi a una settimana con un clima variabile, mantenendo sempre un occhio sulle previsioni del tempo per eventuali aggiornamenti.

Tutti i dati meteo di Martedì 1 Ottobre a Genova

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +16° perc. +15.9° Assenti 6.4 NNE max 5.9 Grecale 83 % 1019 hPa 3 cielo coperto +16° perc. +15.8° prob. 14 % 6.7 NNE max 7.2 Grecale 82 % 1017 hPa 6 cielo coperto +15.8° perc. +15.5° prob. 11 % 8.6 N max 10.1 Tramontana 82 % 1017 hPa 9 nubi sparse +18.8° perc. +18.5° prob. 1 % 5.1 NNO max 5.9 Maestrale 68 % 1016 hPa 12 nubi sparse +20° perc. +19.7° prob. 1 % 3.9 S max 4.8 Ostro 64 % 1015 hPa 15 cielo coperto +18.7° perc. +18.6° Assenti 6 SSO max 6.2 Libeccio 73 % 1013 hPa 18 cielo coperto +16.6° perc. +16.5° Assenti 0.6 NNO max 3.3 Maestrale 83 % 1013 hPa 21 cielo coperto +16.9° perc. +16.7° Assenti 1.7 NNE max 2.7 Grecale 80 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 07:25 e tramonta alle ore 18:59

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.