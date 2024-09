Previsioni Meteo Giugliano in Campania: tutti i dettagli per domani giovedì 12 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giugliano in Campania di Giovedì 12 Settembre evidenziano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica. Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, con temperature che si attesteranno intorno ai 22,9°C. Tuttavia, già dalla mattina, si assisterà a un cambiamento significativo, con l’arrivo di piogge leggere che accompagneranno la giornata. Le temperature massime si manterranno attorno ai 25,4°C, mentre l’umidità si attesterà su valori elevati, intorno al 62%. Il vento soffierà prevalentemente da Ovest, con intensità variabile.

Durante il pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un aumento della copertura nuvolosa e un’intensificazione delle precipitazioni. Le temperature scenderanno leggermente, raggiungendo i 23,3°C alle ore 17:00, con un’umidità che salirà fino al 90%. Le piogge, inizialmente leggere, diventeranno più consistenti, con accumuli che potranno superare i 2mm. La velocità del vento si manterrà su valori moderati, con raffiche che potranno raggiungere i 27,8 km/h.

La sera porterà un ulteriore incremento delle precipitazioni, con piogge moderate che continueranno a interessare Giugliano in Campania. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 21,1°C, mentre l’umidità raggiungerà il 83%. Le condizioni di vento si faranno più intense, con raffiche che potranno superare i 39 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni a Giugliano in Campania indicano un proseguimento di condizioni instabili, con possibilità di piogge anche nei giorni successivi. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni meteorologiche, in particolare per chi ha in programma attività all’aperto. Domani, si prevede un miglioramento temporaneo, ma le nuvole e le piogge potrebbero tornare a farsi sentire nei giorni a seguire.

Tutti i dati meteo di Giovedì 12 Settembre a Giugliano in Campania

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +22.9° perc. +22.9° Assenti 9.2 O max 13.1 Ponente 65 % 1010 hPa 3 cielo sereno +22.4° perc. +22.4° prob. 2 % 7.6 OSO max 12.1 Libeccio 67 % 1010 hPa 6 cielo sereno +23° perc. +23° prob. 8 % 9.9 OSO max 15.5 Libeccio 66 % 1010 hPa 9 pioggia leggera +24.4° perc. +24.6° 0.23 mm 21.3 O max 24.6 Ponente 62 % 1010 hPa 12 pioggia leggera +25.1° perc. +25.1° 0.22 mm 21.7 OSO max 25.7 Libeccio 57 % 1010 hPa 15 pioggia leggera +23.8° perc. +23.9° 0.58 mm 20.8 O max 26.8 Ponente 62 % 1010 hPa 18 pioggia leggera +22.7° perc. +22.7° 0.23 mm 15.1 O max 21.6 Ponente 65 % 1009 hPa 21 pioggia moderata +21.4° perc. +21.6° 1.36 mm 20.2 SSO max 33 Libeccio 77 % 1008 hPa Il sole sorge alle ore 06:44 e tramonta alle ore 19:12

