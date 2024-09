Previsioni Meteo Maddaloni: il bollettino per domani sabato 14 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Maddaloni di Sabato 14 Settembre evidenziano un inizio di giornata caratterizzato da condizioni di instabilità, con piogge leggere che si protrarranno fino alle prime ore del mattino. La temperatura si manterrà su valori miti, oscillando tra i 16°C e i 23°C durante il giorno. La copertura nuvolosa varierà, passando da nubi sparse a momenti di cielo coperto, con una leggera brezza che accompagnerà le ore più calde. La situazione meteorologica si stabilizzerà nel pomeriggio, ma non mancheranno momenti di pioggia leggera in serata.

Nella notte, le condizioni meteo saranno caratterizzate da pioggia leggera con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 87%. Le temperature si attesteranno intorno ai 16°C, con una leggera brezza proveniente da Nord Est. La probabilità di precipitazioni sarà moderata, con accumuli che si aggireranno intorno ai 0.41mm.

Con l’arrivo della mattina, le previsioni del tempo indicano un miglioramento, con il passaggio a nubi sparse e temperature in aumento fino a 20,9°C. La copertura nuvolosa si ridurrà al 26%, e il vento si presenterà con intensità leggera, rendendo la mattinata più gradevole.

Nel pomeriggio, le temperature raggiungeranno il picco di 23°C, con una copertura nuvolosa che si manterrà tra il 32% e il 50%. Le condizioni rimarranno stabili, con assenza di precipitazioni e una leggera brezza che accompagnerà le ore più calde.

La sera porterà un ritorno delle piogge leggere, con un incremento della copertura nuvolosa fino al 96%. Le temperature scenderanno a 18°C, e il vento continuerà a soffiare da Nord Est. La probabilità di pioggia sarà presente, con accumuli che si attesteranno intorno ai 0.13mm.

In conclusione, le previsioni meteo per Maddaloni nei prossimi giorni indicano un miglioramento temporaneo, con un possibile ritorno delle piogge nei giorni successivi. La situazione climatica si manterrà variabile, con temperature che si stabilizzeranno su valori miti. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le nubi potrebbero continuare a dominare il cielo anche nei giorni a venire.

Tutti i dati meteo di Sabato 14 Settembre a Maddaloni

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +16.3° perc. +15.9° 0.24 mm 3.7 NE max 8.9 Grecale 73 % 1010 hPa 3 pioggia leggera +16.1° perc. +15.6° 0.13 mm 7.1 ENE max 12 Grecale 71 % 1010 hPa 6 nubi sparse +16.6° perc. +15.9° prob. 17 % 6.5 NE max 10.5 Grecale 60 % 1011 hPa 9 nubi sparse +20.9° perc. +20° prob. 2 % 5.1 NNE max 6.7 Grecale 38 % 1012 hPa 12 poche nuvole +23.2° perc. +22.4° Assenti 8.1 ONO max 8 Maestrale 31 % 1012 hPa 15 nubi sparse +22.4° perc. +21.6° Assenti 12.4 O max 11.2 Ponente 36 % 1012 hPa 18 nubi sparse +20.1° perc. +19.3° prob. 4 % 7.3 NNO max 13 Maestrale 44 % 1013 hPa 21 cielo coperto +18.4° perc. +17.6° prob. 4 % 7.6 NE max 10 Grecale 50 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:45 e tramonta alle ore 19:08

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.