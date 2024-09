Previsioni Meteo Messina: tutti i dettagli per domani venerdì 27 settembre

MeteoWeb

Messina si prepara a vivere un Venerdì caratterizzato da condizioni di meteo decisamente favorevoli. Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, con temperature che si manterranno attorno ai 22°C. La brezza leggera proveniente da est accompagnerà le ore notturne, rendendo l’atmosfera gradevole. Con un’umidità che si attesterà intorno al 63% e una pressione atmosferica di 1015 hPa, le condizioni generali saranno stabili.

Nella mattina, il meteo continuerà a mantenere il suo aspetto sereno. Le temperature saliranno progressivamente, raggiungendo i 27°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento aumenterà leggermente, con raffiche che potrebbero toccare i 10 km/h. L’umidità si ridurrà, portandosi al 47%, il che contribuirà a rendere l’aria più fresca e piacevole.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà ancora sereno, con temperature che inizieranno a scendere leggermente, attestandosi sui 26°C. La brezza continuerà a soffiare da nord, mantenendo l’atmosfera ventilata. Le condizioni di previsioni del tempo non evidenzieranno precipitazioni, garantendo un pomeriggio ideale per attività all’aperto.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si stabilizzeranno intorno ai 23°C. Anche in questo frangente, il cielo rimarrà sereno, con una leggera brezza che accompagnerà le ore serali. L’umidità si manterrà intorno al 66%, ma non ci saranno segnali di maltempo.

In conclusione, le previsioni meteo per Messina indicano un Venerdì all’insegna del bel tempo e delle temperature miti. I prossimi giorni si preannunciano simili, con condizioni di meteo stabili e serene, rendendo questo periodo particolarmente favorevole per godere delle bellezze della città. Non ci si aspetta alcun cambiamento significativo, quindi si potrà continuare a pianificare attività all’aperto senza preoccupazioni.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +22.1° perc. +21.9° Assenti 1.8 E max 5.8 Levante 61 % 1015 hPa 4 cielo sereno +21.8° perc. +21.6° Assenti 2.2 NE max 5.4 Grecale 61 % 1014 hPa 7 cielo sereno +24.7° perc. +24.6° Assenti 7 N max 9.5 Tramontana 53 % 1015 hPa 10 cielo sereno +27° perc. +27.3° Assenti 8.9 N max 10.2 Tramontana 47 % 1015 hPa 13 cielo sereno +27.1° perc. +27.3° Assenti 10.4 N max 13.4 Tramontana 47 % 1014 hPa 16 cielo sereno +25.3° perc. +25.3° Assenti 9 NNE max 13.1 Grecale 57 % 1014 hPa 19 cielo sereno +23.2° perc. +23.3° Assenti 5.7 NNE max 8.4 Grecale 66 % 1015 hPa 22 cielo sereno +23.1° perc. +23.2° Assenti 5.5 N max 8.1 Tramontana 66 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:52 e tramonta alle ore 18:42

