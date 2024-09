Previsioni Meteo Noto: tutti i dettagli per la prossima settimana 30 Settembre – 3 Ottobre

MeteoWeb

Durante la notte di Lunedì 30 Settembre, il cielo sarà sereno con temperature intorno ai +19,5°C, in calo a +18,8°C. Il vento soffierà tra 5,8 km/h e 8,7 km/h da Nord e Ovest, con umidità al 63%. La mattina porterà un aumento termico fino a +24°C e un vento che raggiungerà 14,7 km/h. Nel pomeriggio, le temperature toccheranno +24,6°C con vento a 20,7 km/h. Martedì, il cielo rimarrà sereno, con temperature che saliranno a +25°C. Mercoledì, si raggiungeranno +26°C. Giovedì, invece, è previsto un cambiamento con pioggia leggera e copertura nuvolosa dell’88%.

Lunedì 30 Settembre

Durante la notte di Lunedì 30 Settembre, il cielo si presenterà sereno con una copertura nuvolosa del 0%. Le temperature si attesteranno intorno ai +19,5°C, con una leggera diminuzione fino a +18,8°C nelle ore più tarde. La velocità del vento varierà tra 5,8 km/h e 8,7 km/h, proveniente principalmente da direzioni come Nord e Ovest – Nord Ovest. L’umidità si manterrà attorno al 63%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1020 hPa.

Nella mattina, il bel tempo continuerà a dominare, con temperature che saliranno rapidamente fino a raggiungere i +24°C intorno alle 11:00. La velocità del vento si intensificherà, raggiungendo i 14,7 km/h. L’umidità scenderà al 45%, favorendo una sensazione di calore più accentuata. La pressione atmosferica rimarrà stabile, segnalando condizioni di bel tempo.

Nel pomeriggio, le temperature toccheranno il picco di +24,6°C alle 13:00, mantenendosi sopra i +23°C fino alle 17:00. Il vento continuerà a soffiare con intensità, raggiungendo i 20,7 km/h. La copertura nuvolosa rimarrà assente, garantendo un pomeriggio soleggiato e piacevole.

Infine, nella sera, le temperature inizieranno a scendere, stabilizzandosi intorno ai +20°C alle 21:00. Il vento si farà più leggero, con velocità di circa 6 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 66%. Anche in questo periodo, il cielo rimarrà sereno, promettendo una serata tranquilla.

Martedì 1 Ottobre

La notte di Martedì 1 Ottobre si presenterà con un cielo sereno e una temperatura che si aggirerà attorno ai +19,4°C. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra 7 km/h e 8,9 km/h, proveniente principalmente da Nord Est. L’umidità si manterrà intorno al 72%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1019 hPa.

Nella mattina, le temperature saliranno rapidamente, raggiungendo i +25°C intorno alle 12:00. Il vento si presenterà più leggero, con velocità di circa 11,8 km/h. La copertura nuvolosa rimarrà assente, garantendo un inizio di giornata soleggiato e caldo. L’umidità scenderà al 49%, rendendo l’aria più secca e confortevole.

Nel pomeriggio, le temperature si manterranno stabili attorno ai +24°C, con picchi fino a +25°C. Il vento si intensificherà, raggiungendo i 21,2 km/h. La copertura nuvolosa rimarrà assente, assicurando un pomeriggio di sole e caldo.

Nella sera, le temperature scenderanno lentamente, stabilizzandosi intorno ai +20,5°C alle 21:00. Il vento sarà moderato, con velocità di circa 9,6 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 70%, mantenendo condizioni di comfort.

Mercoledì 2 Ottobre

La notte di Mercoledì 2 Ottobre si presenterà con un cielo sereno e temperature che si aggireranno intorno ai +20,4°C. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra 7,9 km/h e 10,6 km/h, proveniente principalmente da Ovest. L’umidità si manterrà attorno al 67%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1015 hPa.

Nella mattina, le temperature saliranno rapidamente, raggiungendo i +26°C intorno alle 11:00. Il vento si presenterà più intenso, con velocità di circa 23,8 km/h. La copertura nuvolosa rimarrà assente, garantendo un inizio di giornata soleggiato e caldo. L’umidità scenderà al 51%, rendendo l’aria più secca e confortevole.

Nel pomeriggio, le temperature si manterranno stabili attorno ai +26°C, con picchi fino a +26,1°C. Il vento si intensificherà, raggiungendo i 27,7 km/h. La copertura nuvolosa rimarrà assente, assicurando un pomeriggio di sole e caldo.

Nella sera, le temperature scenderanno lentamente, stabilizzandosi intorno ai +22°C alle 21:00. Il vento sarà moderato, con velocità di circa 12,1 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 70%, mantenendo condizioni di comfort.

Giovedì 3 Ottobre

La notte di Giovedì 3 Ottobre si presenterà con pioggia leggera e una copertura nuvolosa dell’88%. Le temperature si attesteranno attorno ai +21,3°C, con una leggera diminuzione fino a +21,4°C nelle ore più tarde. La velocità del vento varierà tra 8,7 km/h e 9,9 km/h, proveniente principalmente da direzioni come Ovest – Sud Ovest. L’umidità si manterrà attorno all’85%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1011 hPa.

Nella mattina, la pioggia continuerà a cadere, con una copertura nuvolosa del 49% e temperature che si aggireranno intorno ai +22,5°C. La velocità del vento si intensificherà, raggiungendo i 21,2 km/h. L’umidità aumenterà, mantenendo condizioni di umidità elevata.

Nel pomeriggio, le temperature si manterranno stabili attorno ai +25,8°C, con picchi fino a +26,4°C. La copertura nuvolosa rimarrà presente, con una probabilità di pioggia che aumenterà. Il vento si presenterà più intenso, con velocità di circa 27,9 km/h.

Nella sera, le temperature scenderanno lentamente, stabilizzandosi intorno ai +22°C alle 21:00. Il vento sarà moderato, con velocità di circa 10,7 km/h. L’umidità si attesterà attorno all’70%, mantenendo condizioni di comfort.

In conclusione, i prossimi giorni si presenteranno con un inizio di Ottobre caratterizzato da temperature miti e cielo sereno, con un cambiamento previsto per Giovedì, quando si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa e a precipitazioni. È consigliabile prepararsi per un fine settimana variabile, alternando momenti di sole a possibili piogge.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.