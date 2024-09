Previsioni Meteo Olbia: il bollettino per domani giovedì 19 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Olbia di Giovedì 19 Settembre indicano una giornata caratterizzata da un alternarsi di condizioni atmosferiche, con un inizio piuttosto piovoso che si trasformerà in un pomeriggio più stabile e parzialmente nuvoloso. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, con un picco che raggiungerà i 22,4°C nel pomeriggio. La presenza di nuvole sparse e la possibilità di piogge leggere nelle prime ore del giorno influenzeranno l’umidità, che si attesterà attorno all’80%.

Nella notte, le condizioni meteo a Olbia presenteranno nubi sparse con una temperatura che si aggirerà intorno ai 15,1°C. La velocità del vento sarà leggera, proveniente da Ovest, con raffiche che non supereranno i 6,4 km/h. La probabilità di pioggia sarà moderata, con un’intensità di 68%.

Con l’arrivo della mattina, si assisterà a un cambiamento significativo. Le prime ore saranno contraddistinte da pioggia leggera, con temperature che saliranno fino a 20,1°C. La pioggia si presenterà con un’intensità variabile, ma non eccessiva, con accumuli che non supereranno i 0,18 mm. La copertura nuvolosa sarà attorno al 18%, mentre l’umidità rimarrà alta, attorno al 71%.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo miglioreranno ulteriormente. Le nuvole sparse domineranno il cielo, e le temperature raggiungeranno il massimo di 22,4°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potranno arrivare fino a 12 km/h. L’umidità inizierà a scendere, stabilizzandosi attorno al 58%.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 17,3°C. La copertura nuvolosa rimarrà attorno al 40%, e non si prevedono precipitazioni. L’umidità aumenterà nuovamente, raggiungendo il 84%, mentre il vento si farà più leggero, con velocità che non supereranno i 4,4 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Olbia nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni atmosferiche. Dopo una giornata di Giovedì con piogge leggere e temperature gradevoli, si prevede un Venerdì più soleggiato e stabile, con temperature che continueranno a mantenersi su valori piacevoli. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti nelle condizioni atmosferiche.

Tutti i dati meteo di Giovedì 19 Settembre a Olbia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +15.1° perc. +15° prob. 58 % 5.9 O max 5.4 Ponente 89 % 1014 hPa 4 pioggia leggera +15.1° perc. +15° 0.13 mm 7.3 O max 8.7 Ponente 89 % 1013 hPa 7 pioggia leggera +18.5° perc. +18.5° 0.13 mm 6.2 NNO max 11.9 Maestrale 77 % 1014 hPa 10 nubi sparse +21.7° perc. +21.6° prob. 24 % 9.7 NNE max 8.9 Grecale 63 % 1014 hPa 13 nubi sparse +22.4° perc. +22.2° Assenti 11.2 NE max 8 Grecale 58 % 1013 hPa 16 nubi sparse +20.8° perc. +20.6° Assenti 11.2 ENE max 11.1 Grecale 67 % 1013 hPa 19 nubi sparse +17.9° perc. +17.8° Assenti 4.4 ESE max 6.9 Scirocco 80 % 1015 hPa 22 nubi sparse +16.7° perc. +16.7° Assenti 4.4 SSO max 4.8 Libeccio 87 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 07:09 e tramonta alle ore 19:19

