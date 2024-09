Previsioni Meteo Parabiago: tutti i dettagli per il weekend 6 – 8 Settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Parabiago indicano un Venerdì con cielo coperto e probabilità di precipitazioni del 72% durante la notte, seguite da temperature in aumento fino a +24,1°C nel pomeriggio con nubi che si diraderanno leggermente. Sabato il cielo sarà sereno con temperature massime di +27°C nel pomeriggio e probabilità di precipitazioni dell’1%. Domenica, invece, si prevedono nubi in aumento con piogge nel pomeriggio e sera, temperature fino a +27°C e probabilità di precipitazioni fino all’80%. Un fine settimana variabile con consigli di prepararsi per eventuali precipitazioni.

Venerdì 6 Settembre

Nel corso della notte a Parabiago, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa al 98%. Le temperature si manterranno intorno ai +17,4°C con una leggera brezza proveniente dal Nord Est a 4,8km/h. La probabilità di precipitazioni sarà del 72%, con una leggera pioviggine di 0.12mm. L’umidità sarà alta al 94% e la pressione atmosferica si attesterà a 1012hPa.

Durante la mattina, il cielo rimarrà coperto al 97% con temperature che saliranno fino a +21°C. Il vento sarà leggero proveniente dal Sud a 4,1km/h. La probabilità di precipitazioni si ridurrà al 20%, con un’umidità del 93% e una pressione atmosferica di 1013hPa.

Nel pomeriggio, le nubi si diraderanno leggermente, con una copertura nuvolosa al 60%. Le temperature massime saranno di +24,1°C con una brezza leggera proveniente dal Sud a 7km/h. La probabilità di precipitazioni aumenterà al 38%, mentre l’umidità si attesterà al 62% con una pressione di 1013hPa.

In serata, il cielo presenterà ancora nubi sparse con una copertura del 45%. Le temperature scenderanno a +21,4°C con una leggera brezza proveniente dal Sud Ovest a 4,1km/h. La probabilità di precipitazioni sarà del 23%, con un’umidità del 75% e una pressione atmosferica di 1014hPa.

Sabato 7 Settembre

Nella notte tra Venerdì e Sabato, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa al 30%. Le temperature si manterranno intorno ai +19,3°C con una leggera brezza proveniente dal Nord – Nord Ovest a 4,1km/h. L’umidità sarà dell’83% e la pressione atmosferica si attesterà a 1016hPa.

Al risveglio, il mattino si presenterà con un cielo sereno e una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature saliranno fino a +22,2°C con una leggera brezza proveniente dal Nord a 3,4km/h. L’umidità sarà del 68% e la pressione atmosferica di 1017hPa.

Durante il pomeriggio, il cielo rimarrà sereno con poche nuvole, con una copertura del 24%. Le temperature massime saranno di +27°C con una brezza leggera proveniente dal Sud a 5,2km/h. La probabilità di precipitazioni sarà solo dell’1%, con un’umidità del 47% e una pressione di 1015hPa.

In serata, le poche nuvole aumenteranno leggermente, con una copertura del 16%. Le temperature scenderanno a +22,8°C con una leggera brezza proveniente dall’Ovest – Nord Ovest a 2,7km/h. L’umidità sarà del 65% e la pressione atmosferica si attesterà a 1015hPa.

Domenica 8 Settembre

Nel cuore della notte di Domenica, il cielo sarà ancora coperto con una copertura nuvolosa al 38%. Le temperature si manterranno intorno ai +21,4°C con una leggera brezza proveniente dal Nord a 4,9km/h. L’umidità sarà del 71% e la pressione atmosferica si attesterà a 1015hPa.

Durante la mattina, le nubi sparse aumenteranno leggermente, con una copertura del 51%. Le temperature saliranno fino a +23,8°C con una brezza leggera proveniente dall’Est a 6km/h. La probabilità di precipitazioni sarà del 80%, con un’umidità del 63% e una pressione atmosferica di 1017hPa.

Nel pomeriggio, la pioggia farà la sua comparsa con una copertura nuvolosa al 100%. Le temperature massime saranno di +27°C con una brezza moderata proveniente dall’Est – Sud Est a 13,1km/h. La probabilità di precipitazioni sarà del 71%, con un’umidità del 78% e una pressione di 1013hPa.

In serata, la pioggia diventerà più intensa, con una copertura nuvolosa al 100%. Le temperature scenderanno a +18,8°C con una brezza proveniente dal Nord a 11,4km/h. La probabilità di precipitazioni sarà dell’80%, con un’umidità del 96% e una pressione atmosferica di 1009hPa.

Alla luce di queste previsioni, il fine settimana a Parabiago si prospetta variabile con possibili precipitazioni, quindi è consigliabile essere preparati per ogni evenienza.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.