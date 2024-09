Previsioni Meteo San Cataldo: il bollettino per domani venerdì 27 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 27 Settembre a San Cataldo indicano una giornata caratterizzata da condizioni di bel tempo e temperature gradevoli. Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, con una temperatura che si attesterà intorno ai 22°C. La copertura nuvolosa sarà praticamente assente, e il vento soffierà con intensità leggera da ovest, mantenendo un’umidità attorno al 60%.

Nella mattina, il sole continuerà a splendere, portando le temperature a salire fino a raggiungere i 29,9°C intorno a mezzogiorno. Anche in questa fascia oraria, il cielo rimarrà sereno, con una leggera brezza proveniente da nord-nord est. L’umidità si ridurrà ulteriormente, attestandosi attorno al 38%.

Durante il pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno attorno ai 28°C, con una leggera diminuzione rispetto alla mattinata. Il vento continuerà a soffiare con intensità moderata, mantenendo condizioni di sereno e senza precipitazioni. L’umidità si manterrà su valori simili a quelli del mattino, intorno al 37%.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a circa 23°C. Anche in questo frangente, il cielo rimarrà sereno, e il vento continuerà a essere presente, contribuendo a mantenere un clima piacevole. L’umidità si attesterà attorno al 51%, con una leggera brezza che accompagnerà le ore serali.

In conclusione, le previsioni del tempo per San Cataldo nei prossimi giorni indicano un proseguimento di condizioni favorevoli, con temperature che si manterranno su valori estivi e cieli sereni. Questo trend di bel tempo potrebbe continuare anche nei giorni successivi, rendendo ideale il periodo per attività all’aperto e per godere delle bellezze del territorio.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +22.1° perc. +22° Assenti 4 O max 5.4 Ponente 59 % 1016 hPa 4 cielo sereno +22.1° perc. +21.9° Assenti 5.3 ONO max 5.5 Maestrale 56 % 1015 hPa 7 cielo sereno +26.3° perc. +26.3° Assenti 3.9 NNO max 6.8 Maestrale 46 % 1015 hPa 10 cielo sereno +29.6° perc. +29° Assenti 2.4 NNE max 10.4 Grecale 38 % 1015 hPa 13 cielo sereno +29.9° perc. +29.3° Assenti 4.9 N max 11.6 Tramontana 37 % 1014 hPa 16 cielo sereno +27° perc. +27.3° Assenti 5.1 NNO max 10.3 Maestrale 47 % 1014 hPa 19 cielo sereno +24° perc. +23.8° Assenti 7 ONO max 7.4 Maestrale 53 % 1015 hPa 22 cielo sereno +23.7° perc. +23.5° Assenti 6.6 NO max 6.7 Maestrale 51 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:54 e tramonta alle ore 18:44

