Previsioni Meteo San Cataldo: tutti i dettagli per domani sabato 7 settembre

Le previsioni meteo per Sabato 7 Settembre a San Cataldo prevedono una giornata caratterizzata da cielo coperto per gran parte della giornata. Le prime ore del mattino saranno caratterizzate da nubi sparse con una copertura nuvolosa intorno al 50%, mentre nel corso della mattinata e nel pomeriggio il cielo si presenterà coperto al 100%. Le temperature si manterranno piuttosto elevate, con valori che raggiungeranno i +33°C durante le ore centrali della giornata.

Durante la notte, il cielo sarà parzialmente nuvoloso con una copertura nuvolosa che si attesterà intorno al 30-40%. Le temperature si manterranno intorno ai +27°C.

Nel corso della mattina, la copertura nuvolosa aumenterà fino al 100%, con temperature che saliranno gradualmente fino a raggiungere i +33°C durante le ore centrali.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà coperto al 100% con temperature che si manterranno intorno ai +32°C.

In serata, la copertura nuvolosa diminuirà leggermente, attestandosi intorno al 30-40%, con temperature che si manterranno intorno ai +28°C.

In base alle previsioni meteo per i prossimi giorni a San Cataldo, si prevede un miglioramento delle condizioni atmosferiche con una diminuzione della copertura nuvolosa e un calo delle temperature. Tuttavia, è consigliabile prestare attenzione alle eventuali variazioni improvvisi del meteo e consultare aggiornamenti costanti per pianificare al meglio le attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Sabato 7 Settembre a San Cataldo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +26° perc. +26° Assenti 3.2 O max 4.7 Ponente 62 % 1015 hPa 4 nubi sparse +25.8° perc. +26° Assenti 5.1 ONO max 5.5 Maestrale 59 % 1015 hPa 7 cielo coperto +30.2° perc. +31° Assenti 4.1 NNO max 6 Maestrale 48 % 1015 hPa 10 cielo coperto +32.4° perc. +33.6° Assenti 4.2 NE max 11 Grecale 43 % 1016 hPa 13 cielo coperto +31.9° perc. +33.3° Assenti 2.9 ENE max 8.3 Grecale 46 % 1015 hPa 16 cielo coperto +30.1° perc. +31.7° Assenti 4.5 NE max 6 Grecale 53 % 1015 hPa 19 poche nuvole +27° perc. +28.1° prob. 8 % 4.2 OSO max 5.4 Libeccio 60 % 1017 hPa 22 nubi sparse +27.2° perc. +28° Assenti 6.2 SO max 6.7 Libeccio 56 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:37 e tramonta alle ore 19:15

