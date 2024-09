Previsioni Meteo Sessa Aurunca: il bollettino per domani giovedì 19 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 19 Settembre a Sessa Aurunca indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità, con piogge leggere che si alterneranno a momenti di cielo sereno. Durante la notte, si registreranno piogge leggere, mentre al mattino il tempo si presenterà nuvoloso con possibilità di precipitazioni. Nel pomeriggio, le previsioni del tempo prevedono un graduale miglioramento, con schiarite e un abbassamento delle temperature. La sera porterà un cielo sereno, con temperature che si manterranno fresche.

Durante la notte, a partire dalla mezzanotte, Sessa Aurunca sarà interessata da piogge leggere, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 99%. La temperatura si attesterà intorno ai 15,3°C, con una temperatura percepita di 15,2°C. La velocità del vento sarà di 5,6 km/h proveniente da Est-Nord Est. Le precipitazioni saranno leggere, con un accumulo di 0,21 mm di pioggia.

Nella mattina, le condizioni non miglioreranno immediatamente, con piogge leggere che continueranno fino alle ore 12:00. La temperatura salirà gradualmente, raggiungendo i 21,8°C alle 12:00. La copertura nuvolosa si ridurrà, ma rimarrà comunque significativa, oscillando tra il 30% e il 38%. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 9,7 km/h. Le precipitazioni continueranno a essere leggere, con accumuli che varieranno da 0,23 mm a 0,53 mm.

Nel pomeriggio, a partire dalle 13:00, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo. Le piogge si faranno meno frequenti, e la temperatura si stabilizzerà intorno ai 21°C. La copertura nuvolosa scenderà al 21%, e il vento si presenterà più debole, con velocità di circa 10 km/h. Le precipitazioni saranno minime, con accumuli che non supereranno i 0,46 mm.

La sera porterà un netto miglioramento, con un cielo sereno e temperature che scenderanno fino a 15,6°C. La copertura nuvolosa sarà ridotta al 1%, e il vento si presenterà leggero, con velocità di circa 5,7 km/h. Non si registreranno precipitazioni, e l’umidità si manterrà attorno all’86%.

In conclusione, le previsioni meteo per Sessa Aurunca indicano un Giovedì 19 Settembre caratterizzato da un inizio instabile, con piogge leggere al mattino, seguite da un miglioramento nel pomeriggio e un cielo sereno in serata. Nei prossimi giorni, si prevede un ulteriore miglioramento delle condizioni meteo, con temperature in aumento e una diminuzione delle precipitazioni. Gli amanti del sole potranno finalmente godere di un clima più stabile e piacevole.

Tutti i dati meteo di Giovedì 19 Settembre a Sessa Aurunca

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +15.3° perc. +15.2° 0.21 mm 5.6 ENE max 5.6 Grecale 89 % 1014 hPa 3 pioggia leggera +14.6° perc. +14.5° 0.35 mm 5.6 NE max 5.6 Grecale 90 % 1013 hPa 6 nubi sparse +16° perc. +15.9° prob. 64 % 4.9 ENE max 6 Grecale 85 % 1013 hPa 9 pioggia leggera +20.8° perc. +20.6° 0.23 mm 5.5 SSE max 7.6 Scirocco 64 % 1013 hPa 12 pioggia leggera +21.8° perc. +21.6° 0.42 mm 9.7 SSO max 9.8 Libeccio 59 % 1013 hPa 15 pioggia leggera +20.9° perc. +20.7° 0.19 mm 10.4 SSO max 10.4 Libeccio 63 % 1013 hPa 18 pioggia leggera +17° perc. +16.9° 0.15 mm 1.3 NO max 1.8 Maestrale 81 % 1014 hPa 21 cielo sereno +15.7° perc. +15.6° prob. 4 % 5.7 NNE max 5.6 Grecale 86 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:51 e tramonta alle ore 19:01

