Previsioni Meteo Sestri Levante: il bollettino per domani giovedì 26 settembre

Le previsioni meteo per Sestri Levante di Giovedì 26 Settembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica, con piogge diffuse e temperature relativamente miti. Durante la notte, si registreranno piogge leggere che proseguiranno fino alla mattina, con una copertura nuvolosa che rimarrà al 100%. Le temperature si manterranno attorno ai 19°C, mentre la velocità del vento varierà tra i 8,7 km/h e i 24,1 km/h, proveniente principalmente da sud e sud-est. La pressione atmosferica si attesterà intorno ai 1015 hPa.

Nella mattina, le previsioni del tempo confermeranno la presenza di piogge moderate, con temperature che si aggireranno attorno ai 20°C. La pioggia sarà accompagnata da venti tesi, con raffiche che potranno raggiungere i 33 km/h. L’umidità rimarrà elevata, intorno al 91%, contribuendo a una sensazione di maggiore freschezza. La probabilità di precipitazioni sarà alta, con accumuli che potranno superare i 1 mm.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo non subiranno significative variazioni. Le piogge continueranno a essere moderate, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 20°C. Anche in questo intervallo orario, i venti si manterranno sostenuti, con velocità che potranno arrivare fino a 37 km/h. La copertura nuvolosa rimarrà costante, e l’umidità continuerà a essere elevata, mantenendo il clima umido e fresco.

Con l’arrivo della sera, le previsioni meteo indicano un lieve miglioramento, ma le piogge non cesseranno del tutto. Le temperature si attesteranno intorno ai 20°C, con venti freschi che continueranno a soffiare da sud e sud-ovest. La probabilità di pioggia rimarrà alta, e gli accumuli potrebbero raggiungere i 1 mm.

In conclusione, le previsioni del tempo per Sestri Levante nei prossimi giorni non mostrano segnali di un cambiamento significativo. Si prevede che l’instabilità atmosferica continui, con possibilità di piogge anche nei giorni successivi. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le condizioni meteo non favoriranno attività all’aperto. Si consiglia di tenere d’occhio gli aggiornamenti meteo per eventuali variazioni delle condizioni climatiche.

Tutti i dati meteo di Giovedì 26 Settembre a Sestri Levante

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +17.7° perc. +17.8° prob. 2 % 8.7 ESE max 12.4 Scirocco 87 % 1015 hPa 3 pioggia leggera +18.9° perc. +19.2° 0.35 mm 12.6 SSO max 24.4 Libeccio 90 % 1013 hPa 6 pioggia moderata +19.2° perc. +19.6° 1.33 mm 17.6 SSE max 29.1 Scirocco 91 % 1012 hPa 9 pioggia moderata +19.8° perc. +20.2° 1.43 mm 19.4 S max 33 Ostro 91 % 1013 hPa 12 pioggia moderata +20.1° perc. +20.6° 1.49 mm 16.2 S max 30 Ostro 91 % 1012 hPa 15 pioggia leggera +20.6° perc. +21.1° 0.71 mm 17.7 S max 34.1 Ostro 90 % 1011 hPa 18 pioggia leggera +20.8° perc. +21.3° 0.95 mm 23.3 SSO max 43.7 Libeccio 92 % 1010 hPa 21 pioggia moderata +20.7° perc. +21.3° 1.06 mm 21.8 SSO max 43.3 Libeccio 94 % 1010 hPa Il sole sorge alle ore 07:17 e tramonta alle ore 19:07

