Previsioni Meteo Sestri Levante: il bollettino per domani mercoledì 11 settembre

Le previsioni meteo per Mercoledì 11 Settembre a Sestri Levante indicano una giornata caratterizzata da un inizio sereno, che si trasformerà in condizioni di cielo nuvoloso e piogge leggere nel pomeriggio e nella sera. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, con picchi che raggiungeranno i 24,4°C durante le ore centrali della giornata. La presenza di venti leggeri contribuirà a rendere l’atmosfera piacevole, anche se l’umidità aumenterà nel corso della giornata.

Nella notte, le condizioni saranno di cielo sereno con poche nuvole e temperature che si attesteranno intorno ai 20°C. La mattina inizierà con un cielo sereno, ma già dalle ore 09:00 si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, che raggiungerà il 39%. Le temperature si alzeranno progressivamente, toccando i 24°C intorno alle 11:00. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 7,6 km/h.

Nel pomeriggio, il cielo diventerà sempre più nuvoloso, con un picco di copertura nuvolosa che arriverà fino al 100% alle ore 13:00. Le temperature si manterranno stabili intorno ai 24°C, ma l’arrivo di piogge leggere è previsto a partire dalle 16:00, con una leggera intensità di 0,16 mm. Le precipitazioni continueranno a manifestarsi anche nelle ore successive, con un incremento della probabilità di pioggia che raggiungerà il 37% entro le 21:00.

La sera sarà caratterizzata da un cielo coperto e piogge leggere, con temperature che scenderanno a circa 20°C. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 17,4 km/h. Le condizioni di umidità si attesteranno attorno all’82%, rendendo l’atmosfera piuttosto umida.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Sestri Levante mostrano un trend di instabilità, con possibilità di piogge che potrebbero continuare anche nei giorni successivi. Si consiglia di tenere d’occhio gli aggiornamenti per eventuali variazioni nelle previsioni meteo, soprattutto per chi ha in programma attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 11 Settembre a Sestri Levante

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 poche nuvole +20.4° perc. +20.5° Assenti 9 NE max 8.1 Grecale 76 % 1009 hPa 3 cielo sereno +20° perc. +20.1° Assenti 7.8 NE max 6.9 Grecale 77 % 1009 hPa 6 nubi sparse +20.6° perc. +20.7° Assenti 6.5 NNE max 5.4 Grecale 75 % 1009 hPa 9 nubi sparse +24° perc. +24.1° Assenti 6.2 S max 5 Ostro 63 % 1009 hPa 12 nubi sparse +24.4° perc. +24.6° prob. 14 % 7.4 SSO max 7.5 Libeccio 63 % 1009 hPa 15 nubi sparse +24° perc. +24.2° prob. 22 % 6.9 S max 8.3 Ostro 67 % 1007 hPa 18 pioggia leggera +20.8° perc. +21.1° 0.28 mm 9.3 SE max 12.5 Scirocco 84 % 1007 hPa 21 cielo coperto +20.8° perc. +20.9° prob. 37 % 13.4 ESE max 18.9 Scirocco 78 % 1007 hPa Il sole sorge alle ore 07:00 e tramonta alle ore 19:35

