Previsioni Meteo Trieste: tutti i dettagli per domani domenica 29 settembre

Nella giornata di Domenica 29 Settembre, Trieste si troverà a vivere condizioni meteorologiche caratterizzate da una predominanza di cielo coperto durante la notte, che si trasformerà in un progressivo miglioramento nel corso della mattina. Le temperature si manterranno su valori miti, con una leggera flessione prevista nel corso della sera. La velocità del vento sarà generalmente moderata, contribuendo a un clima fresco ma gradevole.

Durante la notte, Trieste avrà un cielo prevalentemente coperto, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100%. Le temperature si attesteranno intorno ai 13,3°C, con una temperatura percepita leggermente inferiore. La velocità del vento sarà di circa 6,6 km/h, proveniente da Nord Est, con raffiche che potranno arrivare fino a 12,4 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno all’80%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1020 hPa.

Con l’arrivo della mattina, il cielo inizierà a schiarirsi, passando da nubi sparse a poche nuvole. Le temperature saliranno, raggiungendo i 19,3°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento si manterrà su valori leggeri, intorno ai 5,9 km/h, e l’umidità inizierà a scendere, portandosi al 43%. Questo miglioramento delle condizioni meteorologiche favorirà attività all’aperto e momenti di svago.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà sereno, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 18,4°C. La velocità del vento sarà molto leggera, intorno ai 1,1 km/h, rendendo l’atmosfera particolarmente piacevole. L’umidità continuerà a scendere, raggiungendo il 50%, mentre la pressione atmosferica si manterrà stabile.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a calare, portandosi intorno ai 11,4°C. Il cielo rimarrà prevalentemente sereno, con poche nuvole che appariranno sporadicamente. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 10,7 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 69%, mantenendo un clima fresco e gradevole.

In conclusione, le previsioni meteo per Trieste indicano una giornata di Domenica 29 Settembre caratterizzata da un netto miglioramento delle condizioni atmosferiche, con un passaggio da un inizio nuvoloso a un pomeriggio sereno e temperato. Nei giorni successivi, si prevede un ulteriore abbassamento delle temperature, ma senza particolari eventi meteorologici avversi. Gli amanti del clima fresco e delle giornate soleggiate troveranno sicuramente soddisfazione nelle previsioni del tempo per i prossimi giorni.

Tutti i dati meteo di Domenica 29 Settembre a Trieste

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +13.4° perc. +12.9° prob. 71 % 7.9 NNE max 17.8 Grecale 81 % 1019 hPa 3 cielo coperto +13.1° perc. +12.5° prob. 3 % 6.8 ENE max 10.1 Grecale 80 % 1021 hPa 6 cielo coperto +13° perc. +12.5° prob. 1 % 5.8 ENE max 7.3 Grecale 81 % 1023 hPa 9 nubi sparse +17.6° perc. +16.6° Assenti 8.1 NE max 14.3 Grecale 48 % 1024 hPa 12 poche nuvole +19.3° perc. +18.4° Assenti 5.9 N max 9.8 Tramontana 43 % 1024 hPa 15 cielo sereno +18.4° perc. +17.6° Assenti 1.1 NNE max 6.6 Grecale 50 % 1023 hPa 18 cielo sereno +13.9° perc. +13.2° Assenti 6.3 ESE max 6.9 Scirocco 71 % 1025 hPa 21 poche nuvole +11.9° perc. +11° Assenti 9.6 E max 10.9 Levante 70 % 1026 hPa Il sole sorge alle ore 07:04 e tramonta alle ore 18:43

