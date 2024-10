Meteo Agrigento, le previsioni per domani lunedì 7 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Agrigento di Lunedì 7 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da temperature gradevoli e un cielo che, sebbene inizi sereno, si coprirà nel corso della giornata. La mattina si presenterà con condizioni di cielo sereno e temperature che si attesteranno intorno ai 22°C, mentre nel pomeriggio si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa. La sera, invece, porterà un cielo completamente coperto, con temperature che scenderanno gradualmente.

Nella notte, da mezzanotte fino alle prime luci dell’alba, Agrigento godrà di un cielo sereno. Le temperature si manterranno attorno ai 17°C, con una leggera brezza proveniente da nord. L’umidità sarà intorno al 69%, garantendo un clima fresco e piacevole.

Con l’arrivo della mattina, il cielo rimarrà sereno fino a metà giornata. Le temperature saliranno rapidamente, raggiungendo i 22°C intorno alle 12:00. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 11 km/h, mantenendo una sensazione di freschezza. L’umidità scenderà progressivamente, attestandosi attorno al 61%.

Nel pomeriggio, la situazione meteorologica cambierà. A partire dalle 13:00, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che porteranno a una temperatura massima di 22°C. L’umidità aumenterà fino a raggiungere il 73% e il cielo diventerà sempre più nuvoloso, con una copertura che arriverà fino al 66%.

Con l’arrivo della sera, il cielo diventerà completamente coperto. Le temperature scenderanno a 20°C e l’umidità salirà fino all’87%, creando un’atmosfera umida e fresca. Il vento continuerà a soffiare da est-sud-est, mantenendo una leggera brezza.

In conclusione, le previsioni del tempo per Agrigento nei prossimi giorni indicano un trend di instabilità, con un aumento della nuvolosità e temperature che si manterranno su valori gradevoli. Martedì e mercoledì potrebbero portare ulteriori variazioni, con possibilità di piogge leggere. È consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per pianificare al meglio le attività all’aperto.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +17.3° perc. +16.9° Assenti 4.9 N max 6 Tramontana 70 % 1016 hPa 4 cielo sereno +16.7° perc. +16.2° Assenti 5.2 NE max 4.9 Grecale 70 % 1016 hPa 7 cielo sereno +19.3° perc. +18.8° Assenti 5.4 ENE max 4.9 Grecale 57 % 1017 hPa 10 cielo sereno +22.2° perc. +21.8° Assenti 10.4 SSO max 9.9 Libeccio 53 % 1018 hPa 13 poche nuvole +22.4° perc. +22.3° Assenti 11.6 SSO max 10.6 Libeccio 65 % 1017 hPa 16 nubi sparse +20.8° perc. +21° Assenti 7.7 S max 10.8 Ostro 79 % 1017 hPa 19 cielo coperto +20.2° perc. +20.5° Assenti 6.3 ESE max 7.6 Scirocco 85 % 1018 hPa 22 cielo coperto +19.8° perc. +20.1° Assenti 8.6 ESE max 10.5 Scirocco 87 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 07:09 e tramonta alle ore 18:35

