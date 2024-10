Meteo Avola, le previsioni per domani venerdì 11 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Avola di Venerdì 11 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da temperature gradevoli e una predominanza di nubi sparse. Durante la notte, il cielo si presenterà inizialmente coperto, ma si schiarirà nel corso delle prime ore del mattino. Le temperature si manterranno su valori miti, con una minima di circa 20°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potrebbero raggiungere i 20 km/h.

Nella mattina, il meteo si stabilizzerà con un cielo che passerà da poche nuvole a nubi sparse. Le temperature saliranno rapidamente, raggiungendo i 26°C intorno a mezzogiorno. L’umidità si manterrà su livelli accettabili, oscillando tra il 58% e il 75%. La velocità del vento sarà leggera, con direzione prevalentemente da sud-est. Non si prevedono precipitazioni, quindi sarà un’ottima occasione per attività all’aperto.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano una leggera diminuzione delle temperature, che si attesteranno attorno ai 24°C. Le nubi sparse continueranno a caratterizzare il cielo, ma non ci saranno segni di pioggia. La velocità del vento aumenterà leggermente, con raffiche che potranno raggiungere i 24 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 56%, rendendo l’aria piuttosto piacevole.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 20°C. Il cielo rimarrà prevalentemente nuvoloso, ma senza precipitazioni. La velocità del vento continuerà a essere moderata, con raffiche che potrebbero arrivare a 19 km/h. L’umidità si stabilizzerà attorno al 73%, creando un’atmosfera fresca e gradevole.

In conclusione, le previsioni meteo per Avola nei prossimi giorni mostrano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti e un cielo prevalentemente nuvoloso. Sabato e Domenica si prevede un leggero aumento delle temperature, con possibilità di qualche schiarita. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare di queste condizioni favorevoli per godere delle bellezze del territorio.

Tutti i dati meteo di Venerdì 11 Ottobre a Avola

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +23.8° perc. +24° Assenti 6.5 ONO max 10.9 Maestrale 67 % 1009 hPa 4 cielo sereno +22.8° perc. +23° Assenti 3.5 NNE max 8.9 Grecale 74 % 1010 hPa 7 nubi sparse +24.4° perc. +24.8° Assenti 5.6 ENE max 7.7 Grecale 71 % 1012 hPa 10 nubi sparse +26.1° perc. +26.1° Assenti 6.5 SSE max 13.7 Scirocco 63 % 1012 hPa 13 nubi sparse +27° perc. +27.8° Assenti 4.4 OSO max 24.5 Libeccio 56 % 1011 hPa 16 nubi sparse +24.5° perc. +24.7° Assenti 9 NE max 13.6 Grecale 65 % 1012 hPa 19 nubi sparse +21.9° perc. +22° Assenti 16.3 NNE max 19.6 Grecale 73 % 1014 hPa 22 nubi sparse +20.7° perc. +20.7° Assenti 14.2 NNE max 17.2 Grecale 73 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 07:06 e tramonta alle ore 18:24

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.